Микола Азаров - український політик російського походження. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Микола Азаров".

Микола Азаров обіймав посаду прем'єр-міністра України з березня 2010-го року до січня 2014-го року. Внаслідок Революції гідності Азаров утік з України, нині він перебуває у розшуку СБУ. У березні 2021 року Азарову було оголошено підозру в державній зраді через погодження так званих Харківських угод, які, на думку слідства, створили передумови для вторгнення в Україну російських військ та окупації Криму. Микола Азаров закінчив Московський державний університет за спеціальністю геолог-геофізик. До середині 1980-х років він працював у Росії. Згодом він переїхав до України й був спочатку заступником директора, а потім директором Українського державного науково-дослідницького й проектно-конструкторського інституту гірничої геології. З цієї посади Азаров пішов у політику. З 1994-го до 1998-го року він був депутатом Верховної Ради України. З 1996-го до 2002 року Азаров очолював Державну податкову адміністрацію України. У березні 2010-го року Партія регіонів висунула Азарова на посаду глави уряду України. Після відставки з посади прем`єр-міністра України наприкінці січня 2014 року Азаров виїхав до Відня. Звідти він переїхав до Росії, де він сформував "український уряд у відставці". В Україні Азарову закидають перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків. Крім того, його підозрюють в розкраданні державних коштів. Він є фігурантом санкційних списків ЄС, Швейцарії та Канади. В Україні та за кордоном арештовано активів Азарова на суму 2,57 мільярда гривень, дві земельні ділянки, будинок та квартира. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.