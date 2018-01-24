Харківські угоди: СБУ допитає Хорошковського і Литвина

Служба безпеки України (СБУ) викликала на допит у справі щодо так званих Харківських угод колишнього голову СБУ Валерія Хорошковського, ексміністра внутрішніх справ Василя Цушка і колишнього спікера Верховної Ради України Володимира Литвина. Про це у відомстві повідомили у неділю, 15 серпня.

Зазначається, що їх викликали на допит як свідків. При цьому на Хорошковського чекають у понеділок, 16 серпня, на Литвина - 19 серпня, а на Цушка - 26 серпня. Також у СБУ викликали на допит брата Литвина, колишнього міністра юстиції Олександра Лавриновича та низку чинних народних депутатів України.

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Справа щодо Харківських угод

11 березня стало відомо, що на засіданні Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України було ухвалено рішення доручити СБУ розслідувати обставини підготовки й підписання так званих Харківських угод. А на наступний день головне слідче управління Служби безпеки України розпочало досудове розслідування стосовно можливої державної зради державних чиновників при підписанні в 2010 році та ратифікації угоди про продовження на 25 років базування Чорноморського флоту Росії в Криму.

Вже 24 березня у Офісі генерального прокурора України заявили, що слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову, який нині перебуває у Росії. На думку слідства, внаслідок підписання та ратифікації так званих Харківських угод були штучно створені передумови для збільшення чисельності військ РФ на території України, вторгнення Збройних сил РФ та окупації ними півострова Крим.

Перед цим підозру у державній зраді Офіс генерального прокурора оголосив також і колишньому президенту України Віктору Януковичу.