СБУ провела обшуки в РНБО, Раді, Кабміні та МЗС через "харківські угоди"

Співробітники головного слідчого управління Служби безпеки України (СБУ) провели обшуки в адміністративних будівлях органів влади, які були залучені до підготовки та ратифікації так званих "харківських угод", підписаних 21 квітня 2010 року. Як повідомив у вівторок, 16 березня, пресцентр СБУ, обшуки проводилися з метою з'ясування обставин, що підлягають доведенню в кримінальному провадженні.

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Згідно з повідомленням, співробітники СБУ обшукали Верховну Раду, зокрема її комітети, Головне науково-експертне управління ВР, Раду національної безпеки і оборони України, міністерство закордонних справ України, Кабінет Міністрів України. В Кабміні обшуки проводилися спільно з Державним бюро розслідувань (ДБР), ідеться в повідомленні.

"Під час обшуків виявлено документи, які свідчать про те, що тодішнє керівництво держави до підписання та прийняття зазначених документів усвідомлювало їхні наслідки. Зокрема, щодо збільшення кількості особового складу військових формувань та спеціальних служб Російської Федерації, які в подальшому брали участь в анексії Криму, та завдання шкоди економічним інтересам (України. - Ред.)", - наголосили у спецслужбі.

СБУ проводить відповідні слідчі та процесуальні дії за процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора. "Усвідомлюючи підвищений інтерес суспільства до цієї справи, служба регулярно інформуватиме громадськість про перебіг справи", - пообіцяли в СБУ.

Нагадаємо, минулого тижня на засіданні Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України вирішили доручити СБУ розслідувати обставини підготовки й підписання так званих "харківських угод".

12 березня головне слідче управління Служби безпеки України розпочало досудове розслідування стосовно посадовців органів державної влади за фактом вчинення державної зради у 2008-2010 роках. Розслідуються, зокрема, обставини підготовки та підписання 21 квітня 2010 року "Угоди між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України до 2042 року", а також дотримання регламенту та процедур під час її затвердження депутатами Верховної Ради.