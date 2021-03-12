 СБУ почала досудове розслідування щодо ″харківських угод″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.03.2021

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Новини

СБУ почала досудове розслідування щодо "харківських угод"

СБУ розслідує підписання угоди між Україною та Росією в 2010 році, яка призвела до збільшення числа російських військових, причетних до анексії Криму.

Російський прапор в Криму

Російський прапор в Криму

Головне слідче управління Служби безпеки України розпочало досудове розслідування стосовно держпосадовців за фактом ймовірного вчинення державної зради у 2008-2010 роках. Слідчі досліджують обставини підготовки та підписання 21 квітня 2010 року "Угоди між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України до 2042 року", дотримання регламенту та процедур під час її затвердження депутатами Верховної Ради. Про це у п'ятницю, 12 березня, повідомили в пресцентрі СБУ, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

За попередніми даними слідства, підписання цього документа призвело до збільшення кількості особового складу військових формувань і спецслужб РФ, причетних до анексії території АР Крим у 2014 році.

Напередодні, 11 березня, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що СБУ перевірить обставини голосування у 2010 році щодо ратифікації "харківських угод" про продовження перебування ЧФ РФ у Криму до 2042 року. За наявності підстав буде відкрито кримінальні провадження за статтею про держзраду стосовно народних депутатів VI скликання. "Є окреме доручення СБУ - з'ясувати, у який спосіб ці 236 депутатів голосували з цього питання", - сказав він.

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Голосування в парламенті з цього питання відбулося 27 квітня 2010 року. Данілов зазначив, що частина людей, котрі голосували з цього питання, "продовжують перебувати в українській політиці".

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