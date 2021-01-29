Харківські угоди: Азарову оголошено про підозру в держзраді

Експрем'єра України Миколу Азарова підозрюють у державній зраді через погодження його урядом тексту так званих Харківських угод, які Київ 2010 року підписав із Москвою. Про це повідомляється у середу, 24 березня, на сайті Офісу генерального прокурора України. Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру колишньому прем'єр-міністру України.

У результаті підписання та ратифікації так званих Харківських угод були штучно створені передумови для збільшення чисельності військ РФ на території України, вторгнення Збройних сил РФ та окупації ними півострова Крим, вважає слідство.

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"Встановлено, що 20 квітня 2010 року, перебуваючи на території РФ, колишній прем'єр-міністр України погодився на нав'язані представником іноземної держави - президентом РФ Дмитром Медведєвим - умови продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ на території України на 25 років під приводом отримання знижки на газ", - йдеться в повідомленні.

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Як наголошують в Офісі генпрокурора, експрем’єра підозрюють у тому, що, діючи спільно та за попередньою змовою з колишнім президентом України Віктором Януковичем, розуміючи, що угода між Україною та РФ з питань перебування ЧФ РФ на території України суперечить Конституції та закону "Про міжнародні договори України", вчинив дії, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України.

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"Своїми діями колишній глава уряду України надав іноземній державі - Російській Федерації та її представнику допомогу в проведенні підривної діяльності проти України, яка полягала у втручанні в її внутрішню та зовнішню політику; спробах зменшення економічного та оборонного потенціалу України, зниження її обороноздатності; посиленні економічної залежності України від РФ, у тому числі від постачання російських енергоносіїв", - йдеться в повідомленні.

Після втечі експрезидента Віктора Януковича під час Євромайдану в лютому 2014 року до Росії територію країни залишив також і Азаров, який так само перебуває в Росії.