Зеленський позбавив перших 34 осіб державних нагород України

Серед перших позбавлених держнагород в Україні - політичні, релігійні та культурні діячі. Проти низки осіб запроваджені нові санкції.

Президент України Володимир Зеленський підписав у п'ятницю, 22 листопада, указ , яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо позбавлення "зрадників" державних нагород.

"Перший список зрадників"

Як ідеться у повідомленні на сайті Офісу президента, це "перший список", до якого увійшли 34 особи. Серед них - колишні урядовці, народні депутати, керівники Служби безпеки України та генеральної прокуратури, прокурори, артисти, російські політичні, релігійні та культурні діячі. Усіх їх позбавили українських держнагород безстроково.

Зокрема держнагород позбавили екснардепа Віктора Медведчука, який мав ордени "За заслуги" І-ІІІ ступенів і князя Ярослава Мудрого V ступеня, звання "Заслужений юрист України".

У колишнього ексміністра освіти і науки (2010-2014) Дмитра Табачника анулювали ордени князя Ярослава Мудрого IV-V ступенів і звання "Заслужений діяч науки і техніки".

Експрем'єр-міністра України (2010-2014) Миколу Азарова позбавили звання "Заслужений економіст України", орденів "За заслуги" І-ІІІ ступенів і князя Ярослава Мудрого V ступеня.

У ексгенпрокурора (2010-2014) Віктора Пшонки забрали орден "За заслуги" ІІІ ступеня, в ексдепутата Андрія Деркача - орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

Нагороди забрали в Ані Лорак, Повалій та Тимощука

"Предстоятель Російської православної церкви та колишній агент КДБ патріарх Кирило. Був нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня", - нагадали в ОПУ та зазначили, що тепер цю нагороду у глави Російської православної церкви (РПЦ) Володимира Гундяєва скасували.

Крім того, почесного звання "Народний артист України" позбавлені російські співаки Микола Басков, Філіп Кіркоров, Олександр Малінін, російські композитор Ігор Крутой та диригент Валерій Гергієв, художній керівник Кубанського козачого хору Віктор Захарченко, а співачки Кароліна Куєк (Ані Лорак) і Таїсія Повалій - також звання "Заслужений артист України".

У повному списку осіб, яких позбавили держнагород також є ексдепутат Верховної Ради Тарас Козак, колаборанти Євген Балицький і Олег Царьов, футболіст Анатолій Тимощук та низка інших діячів, які у різні роки отримали українські нагороди.

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Нові санкції проти десяти політичних діячів

У повідомленні президента йдеться також про те, що до 10 фігурантів указу застосований максимальний набір санкцій - 21 вид. Ідеться не лише про позбавлення держнагород, а й, зокрема, про блокування активів, анулювання ліцензій і дозволів та повне припинення торговельних операцій.

Персональні економічні обмеженні запровадили проти ексміністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, проросійського політика Вадима Колесніченка, колишнього військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика. В оновленому списку підсанкційних осіб також є Валентин Ландик, Володимир Олійник, Вадим Рабінович, Сергій Тулуб і Олександр Якименко.

До сімох членів списку деякі санкції застосовані вперше. Зокрема, це колишній перший заступник лідера "Партії регіонів" Олександр Єфремов і колишній заступник генпрокурора Ренат Кузьмін.

Санкції проти них запроваджені на 10 років.

Нагадаємо, напередодні Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт про позбавлення держнагород осіб, які були засуджені за тяжкі чи особливо тяжкі злочини, кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, окремі злочини проти громадської безпеки; тих, хто пропагує державу-агресорку чи виправдовує окупацію України.