Данілов: Україна запроваджує санкції щодо десятьох осіб за державну зраду

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України на засіданні у п'ятницю, 26 лютого, ухвалила рішення про запровадження санкцій стосовно десятьох посадових осіб, які раніше входили до вищого офіцерського складу в силових структурах держави. Про це на брифінгу за результатами засідання повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

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"Сьогодні ми розглядали питання стосовно тих посадових осіб, які входили до вищого офіцерського складу, які зрадили нашу країну. І було ухвалено рішення стосовно десятьох осіб позбавити їх усіх державних нагород. Їх позбавлено всіх звань. Жодного звання у них більше немає. До них застосовано максимальний пул санкцій, який дозволяє наше законодавство. Це - 13 пунктів", - заявив Данілов.

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Секретар РНБО назвав осіб, які потрапили до цього санкційного списку. Серед них: ексглава МВС Віталій Захарченко, колишній голова СБУ Олександр Якименко та ескконтр-адмірал Денис Березовський.

Данілов підкреслив, що усі зазначені особи перебувають за межами України, але у них є власність і активи в Україні, які після підписання президентом відповідного указу потраплять під санкції.