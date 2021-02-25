 Данілов: Україна запроваджує санкції щодо десятьох осіб за державну зраду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.02.2021

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Данілов: Україна запроваджує санкції щодо десятьох осіб за державну зраду

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що всі десятеро осіб у минулому входили до вищого офіцерського складу.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив про санкції щодо десятьох осіб за держзраду

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив про санкції щодо десятьох осіб за держзраду

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України на засіданні у п'ятницю, 26 лютого, ухвалила рішення про запровадження санкцій стосовно десятьох посадових осіб, які раніше входили до вищого офіцерського складу в силових структурах держави. Про це на брифінгу за результатами засідання повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

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"Сьогодні ми розглядали питання стосовно тих посадових осіб, які входили до вищого офіцерського складу, які зрадили нашу країну. І було ухвалено рішення стосовно десятьох осіб позбавити їх усіх державних нагород. Їх позбавлено всіх звань. Жодного звання у них більше немає. До них застосовано максимальний пул санкцій, який дозволяє наше законодавство. Це - 13 пунктів", - заявив Данілов.

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Секретар РНБО назвав осіб, які потрапили до цього санкційного списку. Серед них: ексглава МВС Віталій Захарченко, колишній голова СБУ Олександр Якименко та ескконтр-адмірал Денис Березовський.

Данілов підкреслив, що усі зазначені особи перебувають за межами України, але у них є власність і активи в Україні, які після підписання президентом відповідного указу потраплять під санкції.

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