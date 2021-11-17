Віталій Захарченко - ексміністр внутрішніх справ України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Віталій Захарченко".

Віталій Захарченко очолював міністерство внутрішніх справ України (МВС) з 2012-го до 2014-го року. Після перемоги Майдану він відразу втік з України. За даними російських ЗМІ, Захарченко перебуває в Москві. Проти Захарченка в Україні відкрито п’ять кримінальних проваджень. Його підозрюють, зокрема, в протидії протестним акціям, що призвело до масових жертв серед демонстрантів, а також незаконне постачання з РФ зброї та боєприпасів. Серед іншого йому закидають чинення тиску на предстоятеля Української православної церкви (МП) Володимира. Служба безпеки України оголосила Захарченка в розшук. З 2014 року проти нього діють економічні санкції ЄС. За одним з кримінальних проваджень у нього арештовано 39 земельних ділянок, 4 квартири, 8 паркомісць, три будинки, заблоковано кошти на банківських рахунках в Україні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.