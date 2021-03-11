 Володимир Зеленський готовий запроваджувати більше санкцій | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.04.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Володимир Зеленський готовий запроваджувати більше санкцій

Президент України шкодує, що неможливо частіше проводити засідання РНБО, на яких запроваджують санкції щодо різних осіб. Юристи критикують такий підхід через відстутність пояснень щодо правових підстав для санкцій.

Зеленський шкодує про неможливість частіше запроваджувати санкції

Зеленський шкодує про неможливість частіше запроваджувати санкції

Президент України Володимир Зеленський шкодує, що засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО), на яких традиційно запроваджують санкції , проходять лише раз на тиждень. "Після кожного п'ятничного засідання РНБО я шкодую тільки про одне - що в нас не сім п'ятниць на тиждень", - написав він у своєму Instagram у суботу, 3 квітня.

Напередодні відбулося чергове засідання РНБО, під час якого були запроваджені санкції проти десятьох "контрабандистів", а також відсторонені деякі співробітники митної служби. Секретар РНБО Олексій Данілов назвав імена цих людей: Бокало Іван, Пересоляк Валерій, Кушнір Юрій, Єрімічук Олександр, Фірманюк Орест, Альперін Вадим, Чудаков Олександр, Шерман Віктор, Кравченко Олександр, Дідух Володимир.

Експерти критикують застосування санкцій

Експерти згодні з тим, що контрабанду можна віднести до зовнішніх та внутрішніх загроз, бо вона загрожує економіці. Однак за українським законодавством вона може розглядатися як економічний злочин, передбачений КК, або як адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачене відповідними статтями митного кодексу.

"Президент і секретар РНБО повинні щоразу виходити і розповідати детально про правові підстави для вчинення цих дій, про ризики, про те, на чому ґрунтується їхня впевненість, що це не буде скасовано судами тощо. А ми ж лише чуємо заклики та пафосну риторику без конкретних пояснень", - наголосив експерт Центру політико-правових реформ Микола Хавронюк в інтерв'ю DW.

Дивитись відео 07:49

Коломойському загрожують нові санкції? (11.03.2021)

Також за темою

Ukraine TV Sender 112 Ukraine, NewsOne und ZIK sind nicht mehr empfangbar

Санкції проти телеканалів - заради рейтингів чи заради України? 03.02.2021

Хтось хвалить, хтось погрожує, хтось порівнює рейтинги. Як в Україні відреагували на рішення президента Володимира Зеленського ввести санкції проти найближчого оточення Віктора Медведчука з ОПЗЖ та їхньої "медіаімперії".

Реклама

Докладно

Контрабандні цигарки українського походження, вилучені в ЄС

Санкції РНБО до "контрабандистів": правові наслідки попереду

Рішення РНБО щодо введення санкцій проти українських контрабандистів може дорого обійтися державі.  

Володимир Зеленський

РНБО ввела санкції проти найбільших контрабандистів

Рішенням РНБО запроваджено санкції проти низки юридичних осіб, а також відсторонено десятки корумпованих митників.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  