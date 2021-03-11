Володимир Зеленський готовий запроваджувати більше санкцій

Президент України Володимир Зеленський шкодує, що засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО), на яких традиційно запроваджують санкції , проходять лише раз на тиждень. "Після кожного п'ятничного засідання РНБО я шкодую тільки про одне - що в нас не сім п'ятниць на тиждень", - написав він у своєму Instagram у суботу, 3 квітня.

Напередодні відбулося чергове засідання РНБО, під час якого були запроваджені санкції проти десятьох "контрабандистів", а також відсторонені деякі співробітники митної служби. Секретар РНБО Олексій Данілов назвав імена цих людей: Бокало Іван, Пересоляк Валерій, Кушнір Юрій, Єрімічук Олександр, Фірманюк Орест, Альперін Вадим, Чудаков Олександр, Шерман Віктор, Кравченко Олександр, Дідух Володимир.

Експерти критикують застосування санкцій

Експерти згодні з тим, що контрабанду можна віднести до зовнішніх та внутрішніх загроз, бо вона загрожує економіці. Однак за українським законодавством вона може розглядатися як економічний злочин, передбачений КК, або як адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачене відповідними статтями митного кодексу.

"Президент і секретар РНБО повинні щоразу виходити і розповідати детально про правові підстави для вчинення цих дій, про ризики, про те, на чому ґрунтується їхня впевненість, що це не буде скасовано судами тощо. А ми ж лише чуємо заклики та пафосну риторику без конкретних пояснень", - наголосив експерт Центру політико-правових реформ Микола Хавронюк в інтерв'ю DW.