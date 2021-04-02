РНБО ввела санкції проти найбільших контрабандистів - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про запровадження Радою національної безпеки і оборони (РНБО) персональних санкцій проти найбільших українських контрабандистів. Таку заяву Зеленський зробив у п'ятницю, 2 квітня, під час відеозвернення за підсумками проведення засідання РНБО у цей же день.

"Сьогодні "чорна п'ятниця" настала для низки фізичних і юридичних осіб. Перш за все мова йде про контрабанду. Це економічний тероризм проти України... Сьогодні вперше в історії України введено персональні санкції, зокрема заблоковано активи, майно осіб, яких, за аналітичними даними апарату РНБО і за даними СБУ, можна назвати ТОП 10 української контрабанди", - сказав президент України, цитує інформагенція "Українські новини".

Крім того, за словами Зеленського, згідно з цим же рішенням РНБО, від роботи було "усунено десятки працівників митних органів". Зеленський також зазначив, що за підрахунками експертів, збитки держбюджету від контрабанди сягають 300 мільярдів гривень щороку.

Криміналізація недостовірного митного декларування

Водночас Зеленський додав, що РНБО також ініціює криміналізацію неправдивого митного декларування. "А ще ми готуємо законодавчі зміни, наслідком яких буде криміналізація недостовірного митного декларування", - сказав він.

Президент зазначив, що введення персональних санкцій проти контрабандистів триватиме. "Боротьбу з контрабандою буде продовжено. Сьогодні це перша десятка, але точно, не остання", - додав Зеленський.

Обвинувачення в бік ексвласників націоналізованого трубопроводу

Також Зеленський заявив про повернення у держвласність рішенням РНБО ділянки нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок". За словами Зеленського, причетним до відчуження цього нафтопродуктопроводу загрожує кримінальна відповідальність.

"На виконання рішення РНБО від 19 лютого 2020 року відбулося повернення стратегічного нафтопроводу, незаконно відчуженого в держави. В процесі передачі виявилося, що протягом 2017-2019 років було знищено майже 400 кілометрів нафтопроводу. Це диверсія, наслідком якої будуть кримінальні справи та кримінальна відповідальність", - пригрозив Зеленський, цитує "Інтерфакс-Україна".

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Колишніх експлуатантів трубопроводу пов'язують з Медведчуком

Українська ділянка трубопроводу "Самара-Західний напрямок" належала компанії "Прикарпатзахідтранс" з Рівного. Через неї дизельне пальне з Росії та Білорусі прокачувалося як для внутрішніх потреб України, так і для транзиту до Європи, зокрема до Угорщини.

Раніше українські ЗМІ повідомляли, що власниками компанії є білоруський бізнесмен Микола Воробей та німецький громадянин Анатолій Шефер. При цьому Шефера пов'язанують із одним з лідерів української партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктором Медведчуком, проти якого також було запроваджено санкції РНБО.