Санкції РНБО щодо "контрабандистів": багато питань з точки зору права

Рада Національної безпеки і оборони (РНБО) "оголосила війну контрабандистам" і запровадила санкції щодо них. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за результатами засідання РНБО 2 квітня. Згодом секретар РНБО Олексій Данілов озвучив імена осіб, щодо яких запровадили санкції за контрабанду, а у митниці повідомили про відсторонення понад 100 співробітників. Станом на 3 квітня деталей цього рішення, як і самих документів, не оприлюднено.

Які правові наслідки може мати рішення РНБО про "контрабандистів", адже для боротьби з контрабандою в Україні передбачені інші інструменти? Контрабандистом може бути визнана тілька та особа, вина якої у незаконному переміщенні через митний кордон культурних цінностей, зброї чи різноманітних товарів встановлена судом. DW звернулась до фахівця з кримінального права, доктора юридичних наук, експерта Центру політико-правових реформ Миколи Хавронюка.

DW: Пане Хавронюк, чи поширюється закон про санкції на громадян в Україні, якщо їхня ймовірна діяльність не пов'язана з загрозами національній безпеці чи тероризмом?

Не маю перед очима всіх документів, які розглядалися на засіданні РНБО 2 квітня, лише можу сказати, що контрабанда за українським законодавством може розглядатися як економічний злочин, передбачений Кримінальним кодексом, або як адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена відповідними статтями Митного кодексу України. Якщо це злочин чи адмінправопорушення, то вчинення діяння має бути підтверджене доказами, тобто є відповідний юридичний порядок притягнення до відповідальності. Якщо ж цього немає, то викликає певну підозру, що без дотримання цього порядку накладені якісь санкції. У чому вони полягають? Важко пояснити за відсутності інформації.

Микола Хавронюк

Окрім санкцій повідомляється ще й про відсторонення митників від роботи...

Якщо відсторонені від посад близько ста митників, то це також мало б бути лише у контексті дисциплінарної відповідальності за відповідними процедурами. Або могло б бути застосоване антикорупційне законодавство, яке також передбачає тимчасове відсторонення співробітника від виконання своїх посадових обов’язків. Якщо цього немає, то виникає питання - за якими законами діють представники РНБО?

Як офіційно повідомляє Державна митна служба України, від виконання своїх посадових обов’язків після засідання РНБО на підставі листа управління внутрішньої безпеки держмитслужби відсторонені понад 100 працівників митниць, серед яких 17 - керівники митниць та митних постів.

На підставі "листа" жодну особу не можуть притягнути до відповідальності. До відповідальності можна притягнути в порядку, передбаченому Митним кодексом України щодо роботи митників. За цим порядком має бути створена певна комісія, у особи мають бути взяті пояснення, повинні бути свідки, вивчені документи. РНБО не може втручатися в цей порядок і чинити по-своєму, оскільки ж є закон.

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Яка ймовірність того, що фігуранти цього списку РНБО оскаржуватимуть і успішно оскаржать у судах це рішення РНБО?

Те, що вони оскаржуватимуть це рішення, сумнівів немає. Однак, чи позитивно для себе, треба мати більше інформації, аби сказати про це ствердно.

Чому, на вашу думку, РНБО саме зараз взялося за внутрішні питання, адже зараз перед Україною стоять багато зовнішніх викликів і загроз?

Контрабанду можна віднести до зовнішніх загроз, а також до внутрішніх, бо вона загрожує економіці. Ми ж знаємо, на контрабанді держава щороку втрачає сотні, мільярди гривень чи може доларів. Це створює реальну загрозу.

Але ж якщо це загроза, то чому з цього ланцюжка виключені СБУ чи поліція/ Чому застосовуються санкції, а не процедура відкриття кримінальних проваджень?

Президент Зеленський переконався, що ця процедура застосування рішень РНБО є більш простою для отримання політичних дивідендів. У цьому для нього швидкість має значення.

У довгостроковій перспективі такий підхід виправданий? Адже зараз відзвітували, що контробанду перекрили чи побороли, а через рік люди з санкційного списку виграють у судах чи у ЄСПЛ щодо неправомірності застосування санкцій, і державі доведеться сплачувати компенсацію за такі швидкі і сумнівні рішення про санкції.

Рано чи пізно в правовій площині усе має стати на своє місце. Якщо не було правових підстав до застосування санкцій, то рано чи пізно суди поставлять все на місце. Однак за цей час на відповідному ринку можуть змінитися гравці і правила. Можливо розрахунок на це: витиснути одних, аби зайшли інші.

Тобто відбувається своєрідний переділ цього тіньового ринку руками РНБО?

Не виключено і таке. Інформації ж немає. Аби не гадати президент і секретар РНБО повинні щоразу виходити і розповідати детально про правові підстави для вчинення цих дій, про ризики, про те, на чому ґрунтується їхня впевненість, що це не буде скасовано судами тощо. А ми ж лише чуємо заклики та пафосну риторику без конкретних пояснень.