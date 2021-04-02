Санкції РНБО: Данілов назвав імена "найбільших контрабандистів"

Олексій Данілов озвучив імена осіб, проти яких РНБО запровадила санкції за контрабанду. На митниці повідомляють про відсторонення більше 100 співробітників.
Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов назвав імена людей, проти яких РНБО раніше запровадила санкції за причетність до контрабанди. Відповідну заяву він зробив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" ввечері п'ятниці, 2 квітня.
Данілов зазначив, що йдеться про "першу десятку контрабандистів" країни. "Я хотів озвучити перелік цих перших десяти: Бокало Іван Васильович, Пересоляк Валерій Іванович, Кушнір Юрій Радулович, Єрімічук Олександр Володимирович, Фірманюк Орест Ігорович, Альперін Вадим Олександрович, Чудаков Олександр Леонідович, Шерман Віктор Бенедиктович, Кравченко Олександр Миколайович, Дідух Володимир Степанович", - наголосив секретар РНБО.
Він виправдав запровадження санкцій проти українців тим, що згадані ним особи мають не лише паспорти громадян України. "Ці люди створюють свій конгломерат і мають зв'язки з іншими країнами і завдають дуже великої шкоди нашій державі", - зауважив Данілов.
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Данілов додав, що "безпрецедентне рішення" щодо санкції проти цих осіб було ухвалено на основі доповідей керівників Державної митної служби України і Служби безпеки України (СБУ). Він додав, що "цей перелік не останній".
Голова СБУ Іван Баканов підтвердив участь його відомства у підготовці санкційний списків. "Служба безпеки чудово розуміє, наскільки важливою для держави є боротьба з контрабандою. Саме тому ми приділяємо їй особливу увагу", - цитує його заяву пресслужба СБУ.
Також у Державній митній службі України повідомили про те, що на виконання рішення РНБО понад 100 співробітників регіональних управлінь відомства було відсторонено від виконання обов'язків. Серед них - 17 керівників митниці та митних постів.
"На сьогодні в територіальних органах відсторонені: в Одеській митниці - 22 працівники; в Закарпатській - 23 працівники; в Київській - вісім працівників; у Волинській - 23 працівники; в Галицькій - 46 працівників; в Буковинській - три працівники", - йдеться в повідомленні Державної митної служби України.
У п'ятницю, 2 квітня, президент України Володимир Зеленський повідомив про запровадження РНБО персональних санкцій проти низки осіб через контрабанду. У своєму відеозверненні він повідомив про "чорну п'ятницю" для низки фізичних і юридичних осіб" і назвав контрабанду "економічним тероризмом проти України".
За його словами, підрахунки експертів вказують на збитки державного бюджету від контрабанди у 300 мільярдів гривень щороку. "З них понад 100 мільярдів - унаслідок неефективної роботи митниці", - наголосив глава держави.