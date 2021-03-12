РНБО запроваджує санкції проти Януковича та його колишнього оточення

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов заявив, що РНБО на засіданні в п'ятницю, 19 березня, ухвалило рішення про запровадження санкцій стосовно колишнього президента Віктора Януковича та низки топ-чиновників періоду його правління.

За словами Данілова, РНБО запроваджує персональні санкції проти самого Віктора Януковича, колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова, колишнього віцепрем'єр-міністра і голови Національного банку Сергія Арбузова, колишнього генерального прокурора Віктора Пшонки, колишнього міністра освіти і науки Дмитра Табачника, бізнесмена Сергія Курченка, колишньої прокурорки Криму Наталії Поклонської та низки інших ексчиновників.

Загалом під запроваджені персональні санкції потрапили 27 людей, прізвища яких назвав Данілов. Серед них - ексчиновники часів правління Януковича, колишні міліціонери, які зрадили присязі, та служать в Росії або на непідконтрольній уряду території Донбасу, окремі російські та кримські політики.

Серед інших до санкційного списку також потрапили: ексдепутат російської Державної думи Костянтин Затулін, колишні міністри оборони України Дмитро Саламатін та Павло Лебедєв, ексголова НБУ Ігор Соркін, "голова" анексованого Росією Криму Сергій Аксьонов.

Данілов зазначив, що 90 відсотків цих осіб мають російське громадянство. Санкції проти ексчиновників запроваджено за рекомендацією Служби безпеки України, а санкції щодо колишніх міліціонерів - за поданням Кабінету Міністрів.

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Голова СБУ Іван Баканов під час засідання РНБО наполягав на необхідності запровадження персональних санкцій. "Захист національної безпеки потребує від нас подальших кроків, щоб притягнути до відповідальності всіх, хто зрадив Україну, досі працює на користь агресора. У 2014 році велика відповідальність покладалася на керівників, але вони дозволили статися найгіршому - вторгненню РФ на нашу територію. Тому мають за це відповісти", - наводить слова Баканова на засіданні РНБО пресслужба СБУ.

Нагадаємо, раніше РНБО запровадила санкції проти колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, колишнього голови СБУ Олександра Якименка та ще вісьмох вищих військових керівників, у тому числі українських генералів. Усіх їх також позбавили отриманих нагород.

Під санкції потрапили й 19 компаній-надрокористувачів

На засіданні 19 березня РНБО також ухвалило рішення про запровадження санкції щодо 19 компаній-надрокористувачів. "Проти цих 19 компаній було застосовано максимальний вид санкцій, які може застосувати Україна і РНБО", - сказав Данілов, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

За словами Данілова, санкції було накладено на компанії "Геоконнект", "Глобал гео інвест", "Трансептгео", "Геопост", "Геовертикаль", "Геотаргет", "Надра прайд", "Гео форс", "Гео Стенс", "Надравест груп", "Бест ойл компані", "Надра простір", "Інфо гео тренд", "Еджін марка", "Еко газ альянс", "Епівал енерджі", "Юнол ойл", "Профі нафт", "Бест гео тек".

Рішення РНБО вводяться в дію указом президента України.