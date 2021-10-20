Харківські угоди: суд у Києві заочно заарештував експрем'єра Азарова

Печерський районний суд Києва у середу, 20 жовтня, ухвалив рішення про заочний арешт колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова, який був на посаді в часи президентства Віктора Януковича. Суд ухвалив обрати стосовно Азарова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, задовольнивши клопотання Державного бюро розслідувань (ДБР).

"Обрання заочного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою дасть підстави звертатися із запитами щодо надання міжнародно-правової допомоги про його екстрадицію, а також дозволить ініціювати питання про здійснення спеціального досудового розслідування", - йдеться в повідомленні ДБР.

Азарова підозрюють у вчиненні державної зради через погодження його урядом тексту угоди між Україною та Росією про перебування російського Чорноморського флоту на території України, так званих Харківських угод. Їх Київ підписав із Москвою 2010 року.

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У результаті підписання та ратифікації так званих Харківських угод були штучно створені передумови для збільшення чисельності військ РФ на території України, вторгнення Збройних сил РФ та окупації ними півострова Крим, вважає слідство.

Як стверджують у ДБР, умови цього документу "були нав'язані" Азарову тодішнім президентом Росії Дмитром Медвєдєвим напередодні його підписання.

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"Повністю розуміючи наслідки підписання цієї угоди для України, колишній прем’єр-міністр України свідомо забезпечив візування та погодження проєкту документа уповноваженими посадовими особами. Таким чином, він сприяв реалізації інтересів РФ під час усіх стадій погодження проєкту угоди та її імплементації", - зазначили в ДБР.

Про підозру у державній зраді Азарову повідомлено в березні 2021 року. У цьому ж кримінальному провадженні у січні 2021 року повідомлено про підозру у вчиненні державної зради колишньому президенту Віктору Януковичу.

Притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення державної зради не має строків давності.

Після втечі експрезидента Віктора Януковича під час Євромайдану в лютому 2014 року до Росії територію країни залишив також і Азаров, який так само перебуває в Росії.

Сам експрем'єр називає заперечує провину і називає обвинувачення "заздалегідь сфальсифікованою справою". Крім того, Азаров відкидає звинувачення у тому, що російський експрезидент нав'язував йому підписання Харківських угод.

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