Янукович вирішив оскаржити усунення з посади президента

Майже через вісім років Віктор Янукович вирішив оскаржити в суді постанову Верховної Ради від 2014 року про його самоусунення з посади президента України та призначення позачергових виборів, прийняту після його втечі до Росії. Відповідний позов адвокати Януковича подали до Окружного адміністративного суду Києва. Про це повідомив прессекретар його сина Юрій Кірасір.

"Віктор Янукович подав позов до Окружного адміністративного суду Києва проти Верховної Ради України. Четвертий президент має намір оскаржити законність ухвалення парламентом постанови про його нібито самоусунення з посади глави держави", написав він 27 листопада в Facebook.

Верховна Рада прийняла вказану постанову 22 лютого 2014 року. Захист Януковича вважає, що це рішення було антиконституційним. "Цю постанову можна сміливо перейменувати на "Постанову про державний переворот", - написав Кірасір. На його думку, законно усунути президента від влади можна лише шляхом імпічменту, натомість "парламент, розтоптавши закон, захопив владу".

Розслідування проти Януковича в Україні

17 листопада Державне бюро розслідувань (ДБР) та Офіс генерального прокурора України повідомили про завершення розслідування ролі Януковича у розстрілах на Майдані. Йому і ще дев'ятьом підозрюваним інкримінують перевищення владних повноважень через використання поліцейськими та військовими зброї і спецзасобів для розгону мітингувальників. Також їм закидають незаконне перешкоджання мирним зібранням, умисні вбивства, замахи на вбивства та заподіяння активістам тяжких тілесних ушкоджень, організацію терористичного акту.

В січні цього року слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру Януковичу в держзраді через "Харківські угоди".

Крім того, Офіс генпрокурора розслідує справу про захоплення Януковичем держвлади у 2010 році, коли Конституційний суд України повернув президентсько-парламентську форму правління.

Януковича вже один раз засудили заочно в Україні - в 2019 році його визнали винним у держзраді та призначили покарання у 13 років позбавлення волі. На початку листопада цього року Європейський суд з прав людини розпочав розгляд скарги Януковича проти України.

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