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Віталій Сердюк
Тема
Віталій Сердюк - український юрист.
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Докладно
Суд заочно арештував Януковича у справі про узурпацію влади
Суд заочно арештував Януковича у справі про узурпацію влади
Цей запобіжний захід стосується справи про зміни до Конституції з метою захоплення влади.
Політика
04.05.2020
4 травня 2020 р.
Процес у справі Януковича
Процес у справі Януковича
Заочний суд у справі за обвинуваченням в держзраді екс-президента України Віктора Януковича триває вже більше року.
Політика
26.06.2018
26 червня 2018 р.
Суд над Януковичем - "юридичний фейк"? (відео)
Суд над Януковичем - "юридичний фейк"? (відео)
Відбулися понад 40 засідань у справі проти Віктора Януковича. Чи вдається обвинуваченню довести провину?
Політика
24.04.2018
24 квітня 2018 р.
Суд над Януковичем: "юридичний фейк" з хитким вироком? (23.04.2018)
Суд над Януковичем: "юридичний фейк" з хитким вироком? (23.04.2018)
Державна зрада, сприяння російській військовій агресії. В Києві вже відбулися понад 40 засідань у справі проти Віктора Януковича. Чи вдається обвинуваченню довести його провину?
Політика
23.04.2018
23 квітня 2018 р.
03:48 хв.
Суд у справі Януковича перенесли
Суд у справі Януковича перенесли
Захисники екс-президента України Віктора Януковича поїхали розмовляти зі свідками у справі до Туреччина та Польщі.
Політика
10.01.2018
10 січня 2018 р.
Прокуратура: Справа Януковича може бути в суді у лютому
Прокуратура: Справа Януковича може бути в суді у лютому
Військова прокуратура України чекає на ознайомлення захисту Януковича із матеріалами слідства.
Політика
30.01.2017
30 січня 2017 р.
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