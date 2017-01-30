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Віталій Сердюк

Тема

Віталій Сердюк - український юрист.

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Докладно

Печерський суд заочно заарештував колишнього президента-втікача Віктора Януковича

Суд заочно арештував Януковича у справі про узурпацію влади

Суд заочно арештував Януковича у справі про узурпацію влади

Цей запобіжний захід стосується справи про зміни до Конституції з метою захоплення влади.
Політика4 травня 2020 р.
Moskau Wiktor Janukowytsch Ex-Präsident Ukraine

Процес у справі Януковича

Процес у справі Януковича

Заочний суд у справі за обвинуваченням в держзраді екс-президента України Віктора Януковича триває вже більше року.
Політика26 червня 2018 р.
Суд у справі Віктора Януковича.

Суд над Януковичем - "юридичний фейк"? (відео)

Суд над Януковичем - "юридичний фейк"? (відео)

Відбулися понад 40 засідань у справі проти Віктора Януковича. Чи вдається обвинуваченню довести провину?
Політика24 квітня 2018 р.
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Суд над Януковичем: "юридичний фейк" з хитким вироком? (23.04.2018)

Суд над Януковичем: "юридичний фейк" з хитким вироком? (23.04.2018)

Державна зрада, сприяння російській військовій агресії. В Києві вже відбулися понад 40 засідань у справі проти Віктора Януковича. Чи вдається обвинуваченню довести його провину?
Політика23 квітня 2018 р.03:48 хв.
Екс-президент Віктор Янукович, який утік до Росії

Суд у справі Януковича перенесли

Суд у справі Януковича перенесли

Захисники екс-президента України Віктора Януковича поїхали розмовляти зі свідками у справі до Туреччина та Польщі.
Політика10 січня 2018 р.
Печерський суд заочно заарештував колишнього президента-втікача Віктора Януковича

Прокуратура: Справа Януковича може бути в суді у лютому

Прокуратура: Справа Януковича може бути в суді у лютому

Військова прокуратура України чекає на ознайомлення захисту Януковича із матеріалами слідства.
Політика30 січня 2017 р.
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