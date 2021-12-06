Позов Януковича до ВР зареєстровано в ОАСК - Совгиря

Експрезидент України Віктор Янукович звернувся до Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) з позовом до Верховної Ради щодо свого усунення з президентської посади в лютому 2014 року, повідомила у понеділок, 6 грудня, представник парламенту в Конституційному суді Ольга Совгиря.

Водночас вона зауважила, що, відповідно до положень Кодексу адміністративного судочинства України, справи про оскарження актів, дій або бездіяльності Ради підсудні Верховному суду як суду першої інстанції, а не ОАСК.

Совгиря підкреслила, що в цьому позові заявлено вимоги "про визнання відсутності компетенції встановлення факту самоусунення", що, на її переконання, може свідчити про "штучну зміну підсудності цього позову шляхом маніпуляцій із формулюванням позовних вимог".

Раніше про подання позову до ОАСК заявляв прессекретар Януковича Юрій Кірасір.

Нагадаємо, Верховна Рада 22 лютого 2014 року після втечі Януковича під час подій Революції гідності ухвалила постанову про його самоусунення від виконання президентських обов'язків і призначила позачергові вибори президента.

Розслідування проти Януковича в Україні

В Україні щодо Віктора Януковича відкрито низку кримінальних проваджень. Зокрема, ведеться слідство у справі про вбивства протестувальників на Майдані в 2014 році. Слідчі вважають, що Янукович усупереч закону наказав правоохоронцям застосувати військову техніку і зброю для розгону демонстрантів. У серпні цьогоріч Печерський районний суд Києва дозволив заочне розслідування справи, бо Янукович переховується від органів слідства та суду на території Росії.

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Крім того в січні цього року слідчі Державного бюро розслідувань повідомили Віктору Януковичу про підозру у справі про державну зраду через підписані "Харківські угоди".

Також Офіс генпрокурора розслідує справу про захоплення державної влади Януковичем у 2010 році, коли Конституційний Суд України повернув країну до президентсько-парламентської форми правління, повернувши президенту частину втрачених повноважень.

Як повідомлялось, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва засудив Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку Російської Федерації. Захист Януковича подав апеляцію на вирок у справі щодо держзради. 2 жовтня 2020 року Київський апеляційний суд залишив без змін цей вирок. Наразі касацію на вирок Януковичу розглядає Верховний суд України.