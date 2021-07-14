Брату голови ОАСК Юрію Зонтову висунули нову підозру

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) повідомили адвокату, колишньому співробітникові Служби зовнішньої розвідки України (СЗР) про підозру у внесенні недостовірних відомостей до електронної декларації. Про це в понеділок, 20 вересня, повідомила пресслужба НАБУ.

У повідомленні імені адвоката не зазначено, але його посада і характер висунутих підозр вказує на підполковника Юрія Зонтова, у квітні затриманого детективами НАБУ на отриманні 100 тисяч доларів США хабаря і після цього звільненого з військової служби в СЗР, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна". Зонтов є рідним братом голови Окружного адмінсуду Києва (ОАСК) Павла Вовка, який змінив прізвище у 1999 році.

За даними НАБУ, підозру генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала 17 вересня. У бюро наголосили, що повідомити про підозру в недекларуванні статків стало можливим після відновлення відповідальності щодо недекларування. Попередні справи через рішення Конституційного суду були закриті. Це - перша підозра, повідомлена НАБУ та САП за відповідною статтею Кримінального кодексу України.

Інша справа щодо підозрюваного

У бюро також зазначили, що експосадовець вже має статус підозрюваного за фактом вчинення іншого злочину - підбурення на надання неправомірної вигоди суддям ОАСК. "За даними слідства, особа спільно з іншим учасником злочину за 100 тисяч доларів США обіцяла через голову ОАСК вирішити питання з одним із суддів цього ж суду про позитивне рішення у справі за позовом суб'єкта господарювання", - кажуть у НАБУ.

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За даними бюро, у квітні 2021 року експосадовця викрили "на гарячому". За місцем виявлення хабаря детективи НАБУ знайшли предмети, схожі на антикваріат, документи на ім'я голови ОАСК та його близького родича. Також виявили великі обсяги іноземної готівки, додали в НАБУ.

Водночас, за даними САП, разом з ексспівробітником СЗР підозру висунуто і його спільнику, який також здійснює адвокатську діяльність. "Вказані особи підозрюються в заволодінні шахрайським шляхом грошовими коштами в особливо великому розмірі, а також підбурюванні до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди суддям ОАСК", - ідеться в повідомленні. Під час досудового розслідування прокурори САП і детективи НАБУ зібрали достатньо доказів, які свідчать про шахрайські дії обох осіб, зазначають у прокуратурі.

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