Ситник пояснив проблеми із доправленням судді Вовка до ВАКС

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник вказав на низку причин, які ускладнюють ситуацію з доправленням до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) голови Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка для обрання запобіжного заходу.

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На брифінгу в середу, 10 лютого, коментуючи ситуацію з рішенням суду про повторне примусове приведення Вовка до суду для обрання йому запобіжного заходу, Ситник нагадав, що в справі судді ОАСК "НАБУ і САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура. - Ред.) фактично одні проти величезної системи інших органів".

"Ситуація ускладнюється тим, що у нас відсутній керівник САП. Максим (в.о. керівника САП Максим Грищук. - Ред.) не має права підписувати цілу низку процесуальних документів, які стосуються спеціальних суб'єктів, зокрема і суддів. І тут, на жаль, на сьогодні, ми повністю залежимо від Офісу генерального прокурора", - пояснив директор НАБУ, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

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Ситник при цьому відмовився прогнозувати розвиток справи. "Ви бачите, в яких умовах детективи працюють у цій справі, як вручають повістки", сказав директор НАБУ. Він пояснив, що цим також ускладнюється і доправлення до суду Павла Вовка для обрання йому запобіжного заходу.

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"Є рішення про примусовий привід, яке прокоментовано одним із підозрюваних, він сказав, що фактично плювати на нього хотів, тому що вважає його незаконним. Але питання полягає в тому, що аби виконати примусовий привід, нам треба розуміти, де людина перебуває", - додав Ситник.

Він вказав і на складності у цій справі із продовженням терміну досудового розслідування, оскільки рішення приймають в Офісі генпрокурора. "Ми просили продовжити термін на шість місяців, нам продовжили на два місяці, і знову-таки це багато в чому обмежує", - наголосив директор НАБУ.

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Нагадаємо, 3 лютого Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив клопотання слідства про примусовий привід до суду голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка для обрання йому запобіжного заходу. Але Вовк на засідання ВАКС 8 лютого доправлений не був.

Згодом у ВАКС повідомили, що у зв'язку з тим, що Вовк не був доправлений, суд ухвалив рішення про повторний його привід на засідання з обрання запобіжного заходу 16 лютого на 14:00. Цього самого дня, як очікується, ВАКС розгляне питання про відсторонення Вовка від посади.