 Ситник пояснив проблеми із доправленням судді Вовка до ВАКС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.02.2021

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Ситник пояснив проблеми із доправленням судді Вовка до ВАКС

Директор НАБУ Артем Ситник стверджує, що складності у справі проти судді Павла Вовка викликані тим, що НАБУ і САП "фактично одні" протистоять "величезній системі інших органів".

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник (архівне фото)

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник (архівне фото)

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник вказав на низку причин, які ускладнюють ситуацію з доправленням до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) голови Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка для обрання запобіжного заходу.

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На брифінгу в середу, 10 лютого, коментуючи ситуацію з рішенням суду про повторне примусове приведення Вовка до суду для обрання йому запобіжного заходу, Ситник нагадав, що в справі судді ОАСК "НАБУ і САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура. - Ред.) фактично одні проти величезної системи інших органів".

"Ситуація ускладнюється тим, що у нас відсутній керівник САП. Максим (в.о. керівника САП Максим Грищук. - Ред.) не має права підписувати цілу низку процесуальних документів, які стосуються спеціальних суб'єктів, зокрема і суддів. І тут, на жаль, на сьогодні, ми повністю залежимо від Офісу генерального прокурора", - пояснив директор НАБУ, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

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Ситник при цьому відмовився прогнозувати розвиток справи. "Ви бачите, в яких умовах детективи працюють у цій справі, як вручають повістки", сказав директор НАБУ. Він пояснив, що цим також ускладнюється і доправлення до суду Павла Вовка для обрання йому запобіжного заходу.

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"Є рішення про примусовий привід, яке прокоментовано одним із підозрюваних, він сказав, що фактично плювати на нього хотів, тому що вважає його незаконним. Але питання полягає в тому, що аби виконати примусовий привід, нам треба розуміти, де людина перебуває", - додав Ситник.

Він вказав і на складності у цій справі із продовженням терміну досудового розслідування, оскільки рішення приймають в Офісі генпрокурора. "Ми просили продовжити термін на шість місяців, нам продовжили на два місяці, і знову-таки це багато в чому обмежує", - наголосив директор НАБУ. 

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Нагадаємо, 3 лютого Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив клопотання слідства про примусовий привід до суду голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка для обрання йому запобіжного заходу. Але Вовк на засідання ВАКС 8 лютого доправлений не був.

Згодом у ВАКС повідомили, що у зв'язку з тим, що Вовк не був доправлений, суд ухвалив рішення про повторний його привід на засідання з обрання запобіжного заходу 16 лютого на 14:00. Цього самого дня, як очікується, ВАКС розгляне питання про відсторонення Вовка від посади.

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