 Підозрюваному в хабарництві брату голови ОАСК Павла Вовка заборонили спілкуватися з ним | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.06.2021

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Новини

Підозрюваному в хабарництві брату голови ОАСК Павла Вовка заборонили спілкуватися з ним

Юрію Зонтову, якого підозрюють в отриманні хабаря для винесення "зручного" рішення в Окружному адміністративному суді Києва, заборонили спілкуватися з братом - головою цього суду Павлом Вовком.

Протест під стінами ОАСК з вимогою звільнення судді Вовка. Лютий 2017-го року

Протест під стінами ОАСК з вимогою звільнення судді Вовка. Лютий 2017-го року

Вищий антикорупційний суд (ВАСУ) заборонив Юрію Зонтову, який підозрюється у хабарництві, - спілкуватися з братом - головою Окружного адміністративного суду Києва Павлом Вовком. "(...) утриматися від спілкування з Вовком Павлом В'ячеславовичем", - йдеться в рішенні суду, повідомила у вівторок, 8 червня, агенція "Українські Новини" з посиланням на ВАСУ. Також суд заборонив Зонтову спілкуватися з іншими свідками і підозрюваними у його справі.

Юрій Зонтов є адвокатом та колишнім співробітником Служби зовнішньої розвідки. Його обвинувачують у хабарництві. За даними генеральної прокурорки Ірини Венедіктової, Зонтова та ще одного адвоката затримали детективи НАБУ під час отримання 100 тисяч доларів для подальшого передання їх суддям ОАСК. Ці гроші були передані їм за обіцянку винести "зручне" судове рішення. Під час обшуків у Зонтова виявили і вилучили понад 3,7 мільйона доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів стерлінгів, 230 тисяч гривень, а також інші матеріальні цінності, як-от антикваріат.

Зонтова затримали, а 7 квітня його відсторонили від виконання службових обов'язків у розвідорганах. 31 травня ВАСУ продовжив строк тримання його під вартою до 29 липня, але знизив суму застави з 35 до 27 мільйонів гривень.

Справа Павла Вовка

11 серпня 2020 року НАБУ оголосило в розшук Павла Вовка, його заступника Володимира Келеберду, суддів цього суду Олексія Огурцова, Ігоря Качура та Ігоря Погрібніченка, а також членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) Миколу Сіроша та Сергія Остапця. Їх підозрювали в намірі захопити державну владу шляхом встановлення контролю над ВККС, Вищою радою правосуддя (ВРП) та створенні штучних перешкод у їх роботі.

НАБУ повідомило про вручення підозри Вовку, його заступнику, п'ятьом іншим суддям, а також керівнику Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

За версією слідства, злочинна організація, до якої, як підозрюють, належав Вовк, ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних і бізнесових кіл. Згодом НАБУ оприлюднило відеосюжети, де задокументовано епізоди протиправної діяльності суддів ОАСК та інших судів. Вовк усі обвинувачення на свою адресу відкидає і не реагує на виклики правоохронців та судів.

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