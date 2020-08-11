НАБУ вдруге оголосило суддю Вовка в розшук

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розшукує голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка. Його підозрюють у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади, повідомила пресслужба НАБУ у вівторок, 3 листопада.

Вовка оголошено в розшук через систематичне ігнорування повісток від органу досудового розслідування і слідчого судді, а також неявку для участі в допиті й інших процесуальних діях.

Як повідомлялося, 11 серпня НАБУ оголосило в розшук підозрюваних, які, діючи в межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, мали намір захопити державну владу. В розшук були оголошені Вовк, його заступник Володимир Келеберда, судді цього суду Олексій Огурцов, Ігор Качур і Ігор Погрібніченко, а також члени ВККС Мікола Сірош та Сергій Остапець.

Раніше - 17 липня - НАБУ повідомило про вручення підозри Вовку, його заступнику Аблову, п'ятьом іншим суддям, а також керівнику Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку. За версією слідства, злочинна організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних і бізнесових кіл. Зокрема, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із наперед визначеним результатом.

Згодом НАБУ оприлюднило відеосюжет, в якому йдеться, зокрема, про п'ять епізодів задокументованої протиправної діяльності суддів ОАСК та інших судів.