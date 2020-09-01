ВРП пояснила, чому не відсторонила скандальних суддів ОАСК на чолі з Вовком

Голова української Вищої ради правосуддя (ВРП) Андрій Овсієнко заявляє про аргументованість рішень ВРП щодо повернення генпрокурору клопотань про відсторонення суддів Окружного адмінсуду Києва (ОАСК). Про це йдеться в опублікованому у середу, 10 вересня, інтерв'ю агенції "Інтерфакс-Україна", в якому він розповів про підстави ухвалення ВРП рішень щодо суддів.

Так, за словами Овсієнка, ВРП повернула генпрокурору клопотання про тимчасове відсторонення чотирьох суддів ОАСК - Павла Вовка, Володимира Келеберди, Олексія Огурцова, Ігоря Погрібніченка, - оскільки підозри було вручено неналежно, і, відповідно, судді не є підозрюваними.

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Ще стосовно двох суддів - Євгена Аблова та Ігоря Качура - ВРП відмовила у задоволенні клопотань про усунення у зв'язку з "необґрунтованістю підозр і відсутністю доказів ризиків, до яких апелював Офіс генпрокурора".

"ВРП не нехтує доказами, ми не перекручуємо інформацію, а даємо правову оцінку, як того вимагає закон. Ми відмовили у задоволенні клопотань тому, що вони не були обґрунтовані належними і допустимими доказами", - пояснив Овсієнко.

Відповідаючи на запитання про те, чи можна вважати тиском на членів ВРП оприлюднене Національним антикорупційним бюро відео про нібито вплив суддів ОАСК на самих членів ВРП у день розгляду клопотань про усунення суддів ОАСК, Овсієнко сказав: "Питання про те, як розцінювати це відео, нині ще перебуває на обговоренні у ВРП. Ми, на відміну від правоохоронних органів, не вважаємо поспішність виправданим кроком. Усе ретельно проаналізуємо і дамо оцінку в рамках процедур і повноважень, які у нас є".

Нагадаємо, ВРП в Україні не здійснює функції правосуддя, не розглядає кримінальні провадження, а є органом, який діє задля забезпечення незалежності судової влади, зокрема шляхом "формування доброчесного і високопрофесійного корпусу суддів". Відповідно до закону ВРП на підставі вмотивованих клопотань генерального прокурора чи його заступника може ухвалювати рішення про тимчасове відсторонення (на строк до 2 місяців) суддів, які є підозрюваними, обвинувачуваними (підсудними), на будь-якій стадії кримінального провадження.

НАБУ звинувачує Вовка в захопленні державної влади

На початку серпня 2019 року голові ОАСК Павлу Вовку та трьом його колегам вручили підозри у скоєнні злочинів. Їх, зокрема, звинувачують в організації перешкоджання діяльності судових органів влади та втручання в їхню діяльність. Тоді ВРП також відмовилася відсторонити Вовка від виконання повноважень.

В липні цього року детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) разом зі Службою безпеки України (СБУ) заявили, що викрили систему керованого правосуддя, яке використовувалося головою ОАСК для особистого збагачення, а також як інструмент захоплення влади у судовій системі.

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На підтвердження звинувачень у спробі про "захоплення влади" в НАБУ оприлюднили низку аудіозаписів розмов, на яких чути голос, схожий на голос Вовка. На цих записах співрозмовники обговорюють можливість оскарження результатів конкурсу до ВРП, а також вчинення впливу на Вищу кваліфікаційну комісію суддів (ВККС).

Після цього НАБУ декілька разів викликало голову ОАСК на допити, на які він не з'являвся. 11 серпня його було оголошено у розшук. Згодом Вовк заявляв, що приходив на допит у НАБУ, однак він не відбувся через відсутність слідчого.

Без згоди ВРП суддю в Україні не можна затримувати, брати під варту, за винятком затримання судді під час або одразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Як заявив голова ОАСК Павло Вовк після оприлюднення рішення ВРП, воно підтверджує, що він не є підозрюваним. Усі звинувачення НАБУ на свою адресу Вовк назвав провокаціями, а свій голос на опублікованих детективами плівках - фейком.

