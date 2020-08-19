Справа Вовка: ВРП відмовилася відсторонити голову ОАСК

Вища рада правосуддя повернула генпрокурорці Ірині Венедиктовій клопотання про відсторонення голови ОАСК Павла Вовка від виконання повноважень.
Вища рада правосуддя вже вдруге відмовилася відсоторонити голову ОАСК Павла Вовка від здійснення повноважень
Вища рада правосуддя (ВРП) вирішила повернути генеральній прокурорці України Ірині Венедиктовій клопотання про тимчасове відсторонення голови Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка від виконання повноважень у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Відповідне рішення члени ВРП ухвалили у вівторок, 1 вересня, одноголосно - 14-ма голосами з 14-ти.
"Залишається неспростованим твердження про неналежне вручення підозри. (...) Клопотання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя повернути генпрокурору без розгляду", - цитує рішення ради інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна".
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На початку серпня 2019 року голові ОАСК Павлу Вовку та трьом його колегам вручили підозри у скоєнні злочинів. Їх зокрема звинувачують у організації перешкоджання діяльності судових органів влади та втручання в їхню діяльність. Тоді ВРП також відмовилася відсторонити Вовка від виконання повноважень.
А в липні цього року детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) разом із Службою безпеки України (СБУ) заявили, що викрили систему керованого правосуддя, яке використовувалося головою ОАСК для особистого збагачення, а також як інструмент захоплення влади у судовій системі.
На підтвердження звинувачень у спробі про "захоплення влади" в НАБУ оприлюднили низку аудіозаписів розмов, на яких чути голос, схожий на голос Вовка. На цих записах співрозмовники обговорюють можливість оскарження результатів конкурсу до ВРП, а також вчинення впливу на Вищу кваліфікаційну комісію суддів (ВККС).
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Після цього НАБУ декілька разів викликало голову ОАСК на допити, на які він не з'являвся. А 11 серпня його було оголошено у розшук. Згодом Вовк заявляв, що приходив на допит у НАБУ, однак він не відбувся через відсутність слідчого.
Без згоди ВРП суддю в Україні не можна затримувати, брати під варту, за винятком затримання судді під час або одразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Як заявив голова ОАСК Павло Вовк після оприлюднення рішення ВРП, воно підтверджує, що він не є підозрюваним. Усі звинувачення НАБУ на свою адресу Вовк назвав провокаціями, а свій голос на опублікованих детективами плівках - фейком.
"Це - фейк. Я ніколи не підтверджував того, що говорили НАБУ. У них є фантазія, хвора фантазія, їм треба всім лікуватися", - заявив голова ОАСК під час спілкування з журналістами.