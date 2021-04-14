ОАСК ліквідовують: що постане замість "суду імені Вовка"?

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 13 квітня, вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо ліквідації Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК). Документ позначений, як невідкладний.

ОАСК, який розміщується у будівлі по вулиці Болбочана у Печерському районі столиці, віддавна зажив собі скандальної слави. Саме там виносили низку резонансних рішень: незаконною було визнано націоналізацію "Приватбанку", скасовано новий український правопис, перейменування у Києві Московського проспекту на проспект Бандери тощо. У центрі чергового скандалу ОАСК опинився влітку торік, коли Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оприлюднило плівки з голосами, схожими на голоси голови ОАСК Павла Вовка та його колег, де обговорювалося взяття під контроль головних органів формування судової влади в Україні - Вищої ради правосуддя (ВРП) та Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

Символ корумпованості судової гілки влади

Нещодавно НАБУ викрило на отриманні хабаря двох адвокатів, які обіцяли "вирішити питання" в судовому позові через голову ОАСК Павла Вовка. Один з адвокатів виявився братом Вовка. Детективи вилучили у нього готівкою мільйони доларів, тисячі євро, фунтів стерлінгів та гривень. Для багатьох громадян цей суд став символом корумпованості судової гілки влади. Про його ліквідацію говорили ще за президентства Петра Порошенка. У 2017 році в ході судової реформи було ліквідовано десятки місцевих судів, однак ОАСК продовжував діяльність.

Торік на сайті Офісу президента з'явилася петиція до Володимира Зеленського про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва. Вона швидко набрала 25 тисяч підписів. Тепер на неї відповів президент. "Досить сейфів, набитих мільйонами готівки, у пов'язаних із керівництвом суду осіб або очікування чергових записів скандальних розмов з кабінетів суддів, які думають, що переважують усе в нашій країні. Суд, одним рішенням якого може бути поставлений хрест на будь-якому досягненні держави, будь-якій реформі, буде ліквідований", - прокоментував Володимир Зеленський своє рішення.

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Куди подіти суддів?

Президент у своєму законопроєкті пропонує замість ОАСК утворити Київський міський окружний адміністративний суд (КМОАС) з місцезнаходженням та юрисдикцією у місті Києві. Згідно з перехідними положеннями законопроєкту, після того, як набуде чинності закон, ОАСК припиняє здійснення правосуддя, а до початку роботи нового суду справи, підсудні ОАСК, розглядатиме та вирішуватиме нині діючий Київський окружний адміністративний суд. Після запуску КМОАС ці справи будуть скеровані до нової структури.

Однак головне питання в тому, як буде створюватися новий Київський міський окружний адміністративний суд та хто з суддів в ньому працюватиме, адже суддів не можна просто звільнити. Нині в ОАСК працює 60 суддів, зокрема і ті, які фігурують на "плівках Вовка". Представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський каже, що суддів скандального Окружного адміністративного суду Києва, до доброчесності яких не буде виникати питань, переведуть до нового, а якщо ті не захочуть - будуть звільнені.

Натомість, за законодавством, переведення суддів здійснює Вища рада правосуддя (ВРП) за рекомендаціями Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). Відповідно до перехідних положень до конституції, судді у новий суд можуть бути набрані лише за конкурсом, які до цього пройшли кваліфікаційне оцінювання ВККС. "Якщо реорганізується суд, який був створений до початку судової реформи 2016 року, посади у такому суді можуть обійматися лише за конкурсом. Його має організувати Вища кваліфкомісія суддів, а повноваження ВККС були припинені ще два роки тому і вона досі не працює", - зауважує заступник голови правління київського Центру політико-правових реформ Роман Куйбіда.

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Експерти рекомендують залучати міжнародних радників

Для того, аби запрацювала ВККС необхідно ухвалити відповідний закон про запуск і діяльність цієї комісії. Відповідний законопроєкт Верховна Рада вже розглянула у першому читанні у березні цього року. Натомість до нього у експертів є багато застережень, адже вирішальна роль у відборі членів ВККС відводиться Вищій раді правосуддя.

"ВРП так само треба реформувати, бо її члени захищали і підтримували суддів Окружного адміністративного суду Києва, яким висунуто звинувачення, зокрема не давали дозвіл на їхнє затримання чи притягнення до дисциплінарної відповідальності. ВРП просто покривала цих суддів ОАСК", - наголошує Куйбіда.

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У Центрі протидії корупції вважають, що до другого читання в законопроєкт про ВККС мають бути внесенні поправки, аби вирішальну роль у відборі членів майбутньої Вищої кваліфкомісії відігравали не члени ВРП, а міжнародні експерти. "ВРП, яка контролюється суддею Павлом Вовком, без проблем вирішить, що Вовк має працювати у новому суді. І навіщо тоді його створювати? Не ВРП, а міжнародні експерти повинні мати вирішальний голос у відборі членів ВККС", - сказала DW аналітикиня Центру протидії корупції Галина Чижик. Вона вважає, що тільки наявність міжнародного "ока" гарантуватиме те, що у новий КМОАС не потраплять нинішні судді ОАСК , а замість "суду Вовка" запрацює незалежна, некорумпована та ефективна структура.