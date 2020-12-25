Зеленський пропонує ліквідувати Окружний адміністративний суд Києва

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт закону України "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва" (ОАСК). Про це повідомляє у вівторок, 13 квітня, сайт глави держави.

"Сьогодні я вношу до парламенту законопроєкт про ліквідацію ОАСК. Суду, який так і не зміг повернути довіру до себе, але впорався з поверненням скандалів і дивних рішень, далеких від розуміння справедливості. Досить сейфів, набитих мільйонами готівки, у пов'язаних із керівництвом суду осіб або очікування чергових записів скандальних розмов з кабінетів суддів, які думають, що переважують усе в нашій країні. Суд, одним рішенням якого може бути поставлений хрест на будь-якому досягненні держави, будь-якій реформі, буде ліквідований. Сприймайте це як сигнал до будь-якого суду, що зрадив повазі до закону", - пояснив свою пропозицію Зеленський.

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Зеленський прагне повного очищення судової системи

Крім того, український президент переконаний, що стара й неефективна судова система не спроможна забезпечити запит українців на справедливість. На сайті президента також наголошується, що поданий законопроєкт засвідчує вірність Зеленського своїм обіцянкам щодо повного очищення судової системи, яка втратила довіру громадян України.

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Згідно з Конституцією України, суд утворюється, реорганізовується та ліквідовується законом, проєкт якого вносить до Верховної Ради президент України, чому передують консультацій з Вищою радою правосуддя, зазначає інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, у лютому цього року Володимир Зеленський планував скоротити повноваження ОАСК.