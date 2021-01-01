ОАСК знову вирішив повернути проспекту Бандери у Києві стару назву

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) знову постановив скасувати перейменування вулиць, проспектів та провулків у столиці України, ухвалене Київською міською радою у липні 2016 року. Відповідне рішення було ухвалене суддями ОАСК 28 січня, повідомляє у четвер, 11 лютого, інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна".
Зазначається, що суд частково задовольнив адміністративний позов громадської спілки "Громадський контроль і порядок", визнавши протиправним і скасувавши рішення Київської міської ради. Таким чином суд визнав протиправним, зокрема, перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери, а вулиць Баумана, Кутузова і Суворова - на вулиці Яноша Корчака, Генерала Алмазова та Михайла Омеляновича-Павленка.
Водночас судді відмовилися визнати протиправними дії самої Київради при ухваленні цього рішення. Також у ОАСК постановили стягнути на користь позивача суму судового збору в 689 гривень з бюджету асигнувань Київради.
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У Кличка обіцяють оскаржити рішення ОАСК
Прессекретарка мера Києва Віталія Кличка Оксана Зінов'єва заявила, що влада столиці України має намір оскаржити рішення ОАСК. "Я думаю, що обов'язково оскаржимо", - заявила вона інформаційному агентству "Українські новини".
Зінов'єва додала, що у міській владі не згодні із рішенням суду і мають намір подати скаргу до апеляційного суду. Водночас вона не повідомила інших деталей.
ОАСК проти проспекту Бандери
Це вже не перший випадок, коли у ОАСК намагаються повернути проспекту Бандери його стару назву. 25 червня 2019 року цей суд уже скасовував рішення Київради про перейменування Московського проспекту і проспекту Ватутіна на честь Степана Бандери і Романа Шухевича відповідно.
Однак після цього тодішній голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович та мер Києва Віталій Кличко заявили про те, що подаватимуть апеляцію на рішення ОАСК. У грудні 2019 року Шостий апеляційний суд Києва залишив у силі рішення Київради про перейменування Московського проспекту на проспект Бандери і проспекту Ватутіна на проспект Шухевича.
Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва розглядає публічно-правові спори в межах Києва, у яких хоча б одна зі сторін є органом влади або посадовцем.
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Автор: Лілія Гришко