 ОАСК знову вирішив повернути проспекту Бандери у Києві стару назву | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.02.2021

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Новини

ОАСК знову вирішив повернути проспекту Бандери у Києві стару назву

Судді ОАСК удруге скасували рішення Київської міської ради про перейменування Московського проспекту в Києві на проспект Бандери. Раніше апеляційний суд залишив у силі це рішення Київради.

ОАСК знову вирішив скасувати перейменування Московського проспекту на проспект Бандери

ОАСК знову вирішив скасувати перейменування Московського проспекту на проспект Бандери

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) знову постановив скасувати перейменування вулиць, проспектів та провулків у столиці України, ухвалене Київською міською радою у липні 2016 року. Відповідне рішення було ухвалене суддями ОАСК 28 січня, повідомляє у четвер, 11 лютого, інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що суд частково задовольнив адміністративний позов громадської спілки "Громадський контроль і порядок", визнавши протиправним і скасувавши рішення Київської міської ради. Таким чином суд визнав протиправним, зокрема, перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери, а вулиць Баумана, Кутузова і Суворова - на вулиці Яноша Корчака, Генерала Алмазова та Михайла Омеляновича-Павленка.

Водночас судді відмовилися визнати протиправними дії самої Київради при ухваленні цього рішення. Також у ОАСК постановили стягнути на користь позивача суму судового збору в 689 гривень з бюджету асигнувань Київради.

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У Кличка обіцяють оскаржити рішення ОАСК

Прессекретарка мера Києва Віталія Кличка Оксана Зінов'єва заявила, що влада столиці України має намір оскаржити рішення ОАСК. "Я думаю, що обов'язково оскаржимо", - заявила вона інформаційному агентству "Українські новини".

Зінов'єва додала, що у міській владі не згодні із рішенням суду і мають намір подати скаргу до апеляційного суду. Водночас вона не повідомила інших деталей.

ОАСК проти проспекту Бандери

Це вже не перший випадок, коли у ОАСК намагаються повернути проспекту Бандери його стару назву. 25 червня 2019 року цей суд уже скасовував рішення Київради про перейменування Московського проспекту і проспекту Ватутіна на честь Степана Бандери і Романа Шухевича відповідно.

Однак після цього тодішній голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович та мер Києва Віталій Кличко заявили про те, що подаватимуть апеляцію на рішення ОАСК. У грудні 2019 року Шостий апеляційний суд Києва залишив у силі рішення Київради про перейменування Московського проспекту на проспект Бандери і проспекту Ватутіна на проспект Шухевича.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва розглядає публічно-правові спори в межах Києва, у яких хоча б одна зі сторін є органом влади або посадовцем.

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    Фоторепортаж: Занедбана історична спадщина Києва

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  • Спонтанна пожежа

    Фоторепортаж: Занедбана історична спадщина Києва

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  • Куди не кинься - занедбано

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  • Будинок зі зміями

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  • Будинок купця Новікова на Верхньому Валу

    Фоторепортаж: Занедбана історична спадщина Києва

    "Київський ренесанс"

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  • Садиба на Волоській, 5/14

    Фоторепортаж: Занедбана історична спадщина Києва

    Садиба на продаж

    Ця садиба на Волоській, 5/14, пов’язана з історією Києво-Братського монастиря. Належала представнику відомої родини підприємців, домовласників Дегтярьових. Зараз будинок руйнується. Ним володіє ТОВ ВКП "Поділ-бізнес". Воно зареєстроване саме в цьому закинутому будинку, тож знайти його представників не можуть навіть правоохоронці, хоча на фасаді висить банер "Продається" з номером телефону.

    Автор: Лілія Гришко


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