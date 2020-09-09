 Зеленський хоче ″вирішити питання″ ОАСК, щоб зняти ″напругу″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.10.2020

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Новини

Зеленський хоче "вирішити питання" ОАСК, щоб зняти "напругу"

Володимир Зеленський пропонує розпочати консультації з ВРП для вирішення питання довкола Окружного адмністративного суду Києва.

Протести під ОАСК, архівне фото

Протести під ОАСК, архівне фото

Президент України Володимир Зеленський запропонував розпочати консультації з Вищою радою правосуддя (ВРП) для "напрацювання прозорої та коректної процедури, яка дозволила б вирішити питання Окружного адміністративного суду міста Києва" та "зняти певну напругу в суспільстві щодо цієї ситуації". Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному сайті українського президента ввечері у середу, 28 жовтня, у відповідь на петицію з проханням до президента подати до Верховної Ради законопроект про ліквідацію цього суду.

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Автор цієї петиції мотивував таке звернення необхідністю негайного забезпечення права громадян на справедливий суд, а також, цитуючи текст петиції, свідченням "глибоко вкоріненої в суді корупції та практики неправосудності рішень". "Підкреслимо, що порядок утворення та ліквідації судів чітко врегульовано на законодавчому рівні. Відповідно до частини другої статті 125 Конституції України, суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, проєкт якого вносить до Верховної Ради України президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя", - йдеться у повідомленні Офісу президента України (ОП).

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За результатом розгляду петиції президент доручив розпочати відповідні консультації з Вищою радою правосуддя, повідомили в офісі Зеленського. "Володимир Зеленський від самого початку політичної кар'єри підкреслював, що розвиток реального народовладдя в Україні, обов'язкове врахування суспільної думки при ухваленні важливих державних рішень, а також трансформація України у справді сучасну та цивілізовану державу мають бути пріоритетами кожного відповідального політика", - наголосили в ОП.

Чому до ОАСК прикута така увага?

Як відомо, Окружний адміністративний суд Києва розглядає публічно-правові спори в межах Києва, у яких хоча б одна зі сторін є органом влади або посадовцем. Оскільки усі центральні органи влади розташовані у Києві, то саме у цьому суді розглядалися резонансні справи.

Зокрема, цей суд визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку", призупинив перейменування Української православної церкви (Московського патріархату), скасував перейменування Московського проспекту Києва на проспект Степана Бандери, забороняв Уляні Супрун виконувати обов'язки міністерки охорони здоров'я України, розглядав справу колишнього керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова. Завдяки рішенням ОАСК на своїх посадах поновлювалися звільнені внаслідок переатестації міліціонери. Туди за виправданням традиційно звертаються особи, щодо яких НАБУ розслідує гучні кримінальні справи. А в часи Євромайдану цей суд виніс понад десяток рішень, спрямованих проти масових протестів.

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На початку серпня 2019 року голові цього суду Павлу Вовку та ще трьом суддям генпрокуратурою України було вручено перші підозри у скоєнні низки злочинів, зокрема, в організації перешкоджання діяльності судових органів влади та втручання у їхню діяльність. Утім, суддя Вовк та інші судді продовжують обіймати свої посади і усі обвинувачення на свою адресу відкидають.

Дивитись відео 02:30

Українські утікачі від правосуддя у розшуку (04.12.2019)

 

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Що відомо про скандал навколо Окружного адмінсуду Києва

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