Уряд оскаржить рішення скандального ОАСК щодо скасування нового правопису

В українському уряді вважають незаконним рішення Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК) щодо скасування постанови Кабінету міністрів України, якою у 2019 році було схвалено Новий український правопис.

Про це у четвер, 28 січня, заявила заступниця міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Валерія Коломиєць.

"Хочу повідомити, що ми вважаємо незаконним відповідне рішення ОАСК та оскаржуватимемо його в апеляційній інстанції", - наводяться слова Коломиєць на сторінці міністерства юстиції України у Facebook.

"На те, аби подати апеляцію, уряд має 30 днів", - додала Коломиєць.

Як повідомлялося, 28 січня ОАСК скасував постанову уряду, якою у 2019 році було схвалено Новий український правопис.

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На порталі суду повідомляється, що "в ході розгляду справи судом було встановлено, що Кабінет міністрів України при ухваленні вказаної постанови діяв поза межами своєї компетенції та із порушенням законодавства, що регулює порядок прийняття нормативно-правових актів".

"З огляду на це, суд визнав протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів України №437 від 22 травня 2019 року "Питання українського правопису", - йдеться у повідомленні.

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Рішення ОАСК ще не набуло чинності, оскільки сторони мають право на апеляційне оскарження.

Новий український правопис було затверджено Українською національною комісією з питань правопису у жовтні 2018 року. Тоді ж його схвалили спільним рішенням президія Національної академії наук та колегія міністерства освіти і науки. Кабінет міністрів схвалив правопис 22 травня 2019 року постановою № 437.

Переглянути підручники з історії

Як відомо, днями ОАСК задовольнив позов ексзаступника глави адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова і зобов'язав МОН забезпечити перегляд підручників з історії України для закладів загальної середньої освіти, що вийшли у світ у 2018 і 2019 роках, у частині достовірного викладу подій 2013-2014 років, зокрема Революції гідності. Це рішення ОАСК ще не набрало законної сили, його може бути оскаржено в апеляційному порядку.

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Весною 2020 року ОАСК також визнав нацистською символіку дивізії СС "Галичина", але згодом це рішення було скасовано колегією суддів Шостого апеляційного адміністративного суду.