Скандальний суд скасував новий український правопис

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) у четвер, 28 січня, скасував постанову Кабінету міністрів України, якою у 2019 році було схвалено Новий український правопис. Про це у Facebook повідомив адвокат Дмитро Ільченко, котрий представляв інтереси позивача.

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"Щойно Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив наш позов та скасував постанову КМУ про так званий "новий правопис" (...) Підставою позову було те, що уряд не має права змінювати правопис, оскільки подібне просто не є його компетенцією", - написав Ільченко.

Рішення ОАСК ще не набуло чинності, оскільки сторони мають право на апеляційне оскарження.

Нагадаємо, новий український правопис було затверджено Українською національною комісією з питань правопису у жовтні 2018 року. Тоді ж його схвалили спільним рішенням президія Національної академії наук та колегія міністерства освіти і науки. Кабінет міністрів схвалив правопис 22 травня 2019 року постановою № 437.

Переглянути підручники з історії

Як відомо, днями ОАСК задовольнив позов ексзаступника глави адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова і зобов'язав МОН забезпечити перегляд підручників з історії України для закладів загальної середньої освіти, що вийшли у світ у 2018 і 2019 роках, у частині достовірного викладу подій 2013-2014 років, зокрема Революції гідності. Це рішення ОАСК ще не набрало законної сили, його може бути оскаржено в апеляційному порядку.

Весною 2020 року ОАСК також визнав нацистською символіку дивізії СС "Галичина", але згодом це рішення було скасовано колегією суддів Шостого апеляційного адміністративного суду.

Скандальна історія ОАСК

Як відомо, у часи Революції гідності ОАСК виніс низку рішень, якими, зокрема, заборонялось проведення масових зібрань на Майдані у Києві.

Згодом чимало міліціонерів, звільнених внаслідок переатестації, поновились в правоохоронних органах саме завдяки рішенням ОАСК. У цей суд оскаржуть діяльність детективів Національного антикорупційного бюро, що розслідують випадки корупції на вищому рівні. Самі судді ОАСК не пройшли переатестації згідно з чинним законодавством України.

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У серпні 2019 року голові ОАСК Павлу Вовку, який очолює суд з 2010 року, та трьом його колегам вручили підозри у скоєнні злочинів. Їх, зокрема, звинувачують в організації перешкоджання діяльності судових органів влади та втручання в їхню діяльність. Тоді ВРП відмовилася відсторонити Вовка від виконання повноважень.

В липні 2020 року року детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) разом зі Службою безпеки України (СБУ) заявили, що викрили систему керованого правосуддя, яке використовувалося головою ОАСК для особистого збагачення, а також як інструмент захоплення влади у судовій системі.

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Між тим НАБУ декілька разів викликало голову ОАСК на допити, на які він не з'являвся. 11 серпня його було оголошено у розшук. 3 листопада 2020 року Вовка було вдруге оголошено у розшук. 13 січня 2021 року стало відомо, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовив НАБУ у продовженні термінів розслідування у справі ОАСК.

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Між тим у жовтні 2020 року у відповідь на петицію з проханням до президента подати до парламенту законопроєкт про ліквідацію ОАСК Володимир Зеленський запропонував розпочати консультації з Вищою радою правосуддя для "напрацювання прозорої та коректної процедури, яка дозволила б вирішити питання ОАСК" та "зняти певну напругу в суспільстві щодо цієї ситуації". До цього часу повідомлень щодо реалізації цього наміру не було.