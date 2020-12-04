 Скандальний суд скасував новий український правопис | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.01.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Скандальний суд скасував новий український правопис

Про те, що Окружний адміністративний суд Києва скасував постанову уряду 2019 року, якою правопис схвалили, повідомив адвокат, котрий просив ОАСК про це.

Скандальний суд скасував новий український правопис

Скандальний суд скасував новий український правопис

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) у четвер, 28 січня, скасував постанову Кабінету міністрів України, якою у 2019 році було схвалено Новий український правопис. Про це у Facebook повідомив адвокат Дмитро Ільченко, котрий представляв інтереси позивача.

Читайте також: Мовознавиця про фемінітиви в українській: Час розставить усе на свої місця

"Щойно Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив наш позов та скасував постанову КМУ про так званий "новий правопис" (...) Підставою позову було те,  що уряд не має права змінювати правопис, оскільки подібне просто не є його компетенцією", - написав Ільченко. 

Рішення ОАСК ще не набуло чинності, оскільки сторони мають право на апеляційне оскарження. 

Нагадаємо, новий український правопис було затверджено Українською національною комісією з питань правопису у жовтні 2018 року. Тоді ж його схвалили спільним рішенням президія Національної академії наук та колегія міністерства освіти і науки. Кабінет міністрів схвалив правопис 22 травня 2019 року постановою № 437.

Переглянути підручники з історії

Як відомо, днями ОАСК задовольнив позов ексзаступника глави адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова і зобов'язав МОН забезпечити перегляд підручників з історії України для закладів загальної середньої освіти, що вийшли у світ у 2018 і 2019 роках, у частині достовірного викладу подій 2013-2014 років, зокрема Революції гідності. Це рішення ОАСК ще не набрало законної сили, його може бути оскаржено в апеляційному порядку.

Весною 2020 року ОАСК також визнав нацистською символіку дивізії СС "Галичина", але згодом це рішення було скасовано колегією суддів Шостого апеляційного адміністративного суду.

Скандальна історія ОАСК

Як відомо, у часи Революції гідності ОАСК виніс низку рішень, якими, зокрема, заборонялось проведення масових зібрань на Майдані у Києві.

Згодом чимало міліціонерів, звільнених внаслідок переатестації, поновились в правоохоронних органах саме завдяки рішенням ОАСК. У цей суд оскаржуть діяльність детективів Національного антикорупційного бюро, що розслідують випадки корупції на вищому рівні. Самі судді ОАСК не пройшли переатестації згідно з чинним законодавством України.

Читайте також: НАБУ вдруге оголосило суддю Вовка в розшук

У серпні 2019 року голові ОАСК Павлу Вовку, який очолює суд з 2010 року, та трьом його колегам вручили підозри у скоєнні злочинів. Їх, зокрема, звинувачують в організації перешкоджання діяльності судових органів влади та втручання в їхню діяльність. Тоді ВРП відмовилася відсторонити Вовка від виконання повноважень.

В липні 2020 року року детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) разом зі Службою безпеки України (СБУ) заявили, що викрили систему керованого правосуддя, яке використовувалося головою ОАСК для особистого збагачення, а також як інструмент захоплення влади у судовій системі.

Читайте також: Зеленський хоче "вирішити питання" ОАСК, щоб зняти "напругу"

Між тим НАБУ декілька разів викликало голову ОАСК на допити, на які він не з'являвся. 11 серпня його було оголошено у розшук. 3 листопада 2020 року Вовка було вдруге оголошено у розшук. 13 січня 2021 року стало відомо, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовив НАБУ у продовженні термінів розслідування у справі ОАСК.

Читайте також: НАБУ назвало абсурдним рішення ОАСК щодо Ситника

Між тим у жовтні 2020 року у відповідь на петицію з проханням до президента подати до парламенту законопроєкт про ліквідацію ОАСК Володимир Зеленський запропонував розпочати консультації з Вищою радою правосуддя для "напрацювання прозорої та коректної процедури, яка дозволила б вирішити питання ОАСК" та "зняти певну напругу в суспільстві щодо цієї ситуації". До цього часу повідомлень щодо реалізації цього наміру не було.

Дивитись відео 01:38

Новий український правопис: 10 найцікавіших змін (23.05.2019)

Також за темою

Buchcover deutscher Schriftsteller in ukrainischer Sprache

Мовознавиця про фемінітиви в українській: Час розставить усе на свої місця 04.12.2020

Фемінітиви притаманні українській мові, однак далеко не всі новотвори залишаться у вжитку - DW поспілкувалась з філологинею і журналісткою Аліною Акуленко.

Новий український правопис: 10 найцікавіших змін (23.05.2019) 23.05.2019

Новий український правопис втратив низку правил, спільних з російською мовою. На ЗНО з української мови у 2019-му ці зміни не вплинуть. Їх впроваджуватимуть протягом 3-5 років.

Symbolbild ukrainische Sprache

Членкиня і філологиня: в українській мові запровадили фемінітиви 23.05.2019

У новій редакції українського правопису міститься інформація про утворення іменників жіночго роду - фемінітивів.

Реклама

Докладно

Рука зі шприцом на тлі прапору Євросоюзу

Чому у ЄС гальмує вакцинація від COVID-19

Центри вакцинації по всій Європі готові до щеплень, проте робити їх поки нічим.  

Геологічна розвідка на замовлення компанії Norge Mining

У Норвегії виявили найбільше в світі родовище фосфатів

Воно має зробити ЄС незалежним від поставок рідкісних корисних копалин з Китаю та Росії. Ексклюзив DW.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  