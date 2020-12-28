ВАКС відмовив НАБУ продовжити термін розслідування у справі ОАСК

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) не задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) щодо продовження терміну досудового розслідування в кримінальному провадженні стосовно 11 осіб. Їх підозрюють у тому, що в межах злочинної організації на чолі з головою Окружного адмінсуду Києва Павлом Вовком вони мали намір захопити державну владу. Про це пресслужба ВАКС повідомила у середу, 13 січня.

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У клопотанні детектив НАБУ просив продовжити термін досудового розслідування до восьми місяців - до 17 березня 2021 року. При цьому у суді нагадали, що досудове розслідування цього кримінального провадження розпочали 21 червня 2019 року і раніше ВАКС вже продовжував термін попереднього розслідування до 17 січня 2021 року.

Детектив НАБУ пояснював своє клопотання тим, що у вказаний строк неможливо закінчити досудове розслідування, бо необхідно провести додаткові слідчі (розшукові) та процесуальні дії для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень.

У свою чергу, захисники підозрюваних зазначили, що це клопотання слід повернути детективу, бо ухвалою Апеляційної палати ВАКС одному з підозрюваних скасовано повідомлення про підозру, а в клопотанні про продовження терміну попереднього розслідування ця стаття залишилася.

Аналогічна ситуація ще з одним підозрюваним - провадження за підозрою його у вчиненні кримінального злочину закрито. Третій особі, яка зазначена в клопотанні детектива, повідомлення про підозру скасовано, а тому її безпідставно зазначено в клопотанні як підозрюваного, зауважили в суді.

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"Слідчий суддя ВАКС установив, що подане клопотання не відповідає вимогам КПК України, оскільки у клопотанні взагалі не зазначено суті повідомленої підозри кожній конкретній особі. Вищенаведені недоліки клопотання унеможливлюють встановлення тих обставин, які саме підлягають перевірці під час досудового розслідування. Таким чином, суддя 6 січня цього року постановив задовольнити клопотання захисників та повернути детективу НАБУ клопотання про продовження терміну попереднього розслідування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку листопада 2020 року НАБУ вже вдруге оголосило в розшук главу ОАСК Павла Вовка, а 24 грудня детективи НАБУ таки вручили йому повістку в суд, яку Вовк одразу ж викинув. Утім, Вовк вже двічі проігнорував засідання ВАКС.