 ВАКС відмовив НАБУ продовжити термін розслідування у справі ОАСК | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.01.2021

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ВАКС відмовив НАБУ продовжити термін розслідування у справі ОАСК

Вищий антикорупційний суд пояснив своє рішення тим, що клопотання детектива НАБУ не відповідає вимогам КПК України. Ухвала ВАКС оскарженню не підлягає.

ВАКС не задовольнив клопотання НАБУ про продовження терміну розслідування у справі ОАСК

ВАКС не задовольнив клопотання НАБУ про продовження терміну розслідування у справі ОАСК

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) не задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) щодо продовження терміну досудового розслідування в кримінальному провадженні стосовно 11 осіб. Їх підозрюють у тому, що в межах злочинної організації на чолі з головою Окружного адмінсуду Києва Павлом Вовком вони мали намір захопити державну владу. Про це пресслужба ВАКС повідомила у середу, 13 січня.

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У клопотанні детектив НАБУ просив продовжити термін досудового розслідування до восьми місяців - до 17 березня 2021 року. При цьому у суді нагадали, що досудове розслідування цього кримінального провадження розпочали 21 червня 2019 року і раніше ВАКС вже продовжував термін попереднього розслідування до 17 січня 2021 року.

Детектив НАБУ пояснював своє клопотання тим, що у вказаний строк неможливо закінчити досудове розслідування, бо необхідно провести додаткові слідчі (розшукові) та процесуальні дії для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень.

У свою чергу, захисники підозрюваних зазначили, що це клопотання слід повернути детективу, бо ухвалою Апеляційної палати ВАКС одному з підозрюваних скасовано повідомлення про підозру, а в клопотанні про продовження терміну попереднього розслідування ця стаття залишилася.

Аналогічна ситуація ще з одним підозрюваним - провадження за підозрою його у вчиненні кримінального злочину закрито. Третій особі, яка зазначена в клопотанні детектива, повідомлення про підозру скасовано, а тому її безпідставно зазначено в клопотанні як підозрюваного, зауважили в суді.

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"Слідчий суддя ВАКС установив, що подане клопотання не відповідає вимогам КПК України, оскільки у клопотанні взагалі не зазначено суті повідомленої підозри кожній конкретній особі. Вищенаведені недоліки клопотання унеможливлюють встановлення тих обставин, які саме підлягають перевірці під час досудового розслідування. Таким чином, суддя 6 січня цього року постановив задовольнити клопотання захисників та повернути детективу НАБУ клопотання про продовження терміну попереднього розслідування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку листопада 2020 року НАБУ вже вдруге оголосило в розшук главу ОАСК Павла Вовка, а 24 грудня детективи НАБУ таки вручили йому повістку в суд, яку Вовк одразу ж викинув. Утім, Вовк вже двічі проігнорував засідання ВАКС.

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