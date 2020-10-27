 НАБУ назвало абсурдним рішення ОАСК щодо Ситника | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.10.2020

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Новини

НАБУ назвало абсурдним рішення ОАСК щодо Ситника

НАБУ назвало "заангажованим і абсурдним у правовому сенсі" рішення ОАСК щодо директора бюро Артема Ситника. У НАБУ розцінюють це рішення як втручання у свою роботу і заявили, що його оскаржать.

У НАБУ кажуть, що директор бюро Артем Ситник продовжує виконувати свої обов'язки

У НАБУ кажуть, що директор бюро Артем Ситник продовжує виконувати свої обов'язки

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) назвало рішення Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) щодо діяльності бюро та його директора Артема Ситника заангажованим і абсурдним у правовому сенсі.

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"Його справжня мета - заблокувати роботу інституції, яка викрила суддів ОАСК на масштабних зловживаннях та спробі захоплення влади", - йдеться у повідомленні пресслуюби НАБУ у соцмережі Facebook, опублікованому у вівторок, 27 жовтня.

У бюро розцінюють це рішення ОАСК як втручання у свою роботу і заявили про плани його оскаржити. "Фактично йдеться про спробу в будь-який спосіб усунути з посади директора НАБУ як гаранта інституційної незалежності та спроможності організації розслідувати факти вчинення корупційних дій посадовцями топрівня та перетворити сам орган у керовану "кишенькову" структуру", - заявили у НАБУ.

У бюро наголосили, що звільнення директора НАБУ з посади може відбуватися виключно на підставах, передбачених законом "Про Національне антикорупційне бюро України". "Наразі таких підстав не існує. Тож Артем Ситник продовжує виконувати свої повноваження, НАБУ працює в штатному режимі", - додали у бюро.

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ОАСК вимагає усунути Ситника з посади директора НАБУ

Раніше цього ж дня в ОАСК роз'яснили ухвалене напередодні судом рішення щодо директора НАБУ. ОАСК своїм рішенням відвів органам державної влади один місяць на усунення Артема Ситника з посади директора НАБУ.

У суді заявили, що це рішення базується на ухвалі Конституційного суду України (КСУ) щодо визнання неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ. Зокрема, за рішенням ОАСК, міністерство юстиції має внести "зміни до Єдиного державного реєстру (ЄДР) юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на підставі згаданого рішення КСУ". Йдеться про вилучення з реєстру інформації про Артема Ситника як директора НАБУ.

Утім, міністр юстиції України Денис Малюська повідомив, що мін'юст не може виконати цю ухвалу суду, оскільки "ані правової підстави, ані повноважень виключати інформацію про Ситника як директора НАБУ з ЄДР немає, і він там залишиться".

Рішення Конституційного суду

Нагадаємо, 28 серпня КСУ ухвалив рішення про те, що призначення Артема Ситника директором НАБУ у 2015 році було неконституційним.

У НАБУ своєю чергою назвали це рішення політично вмотивованим і наголосили, що воно не передбачає автоматичного звільнення Ситника, бо цієї причини немає у переліку підстав звільнення директора НАБУ, який міститься у законі України "Про НАБУ".

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