 НАБУ: Рішення КСУ щодо Ситника політично вмотивоване | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.08.2020

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Новини

НАБУ: Рішення КСУ щодо Ситника політично вмотивоване

НАБУ назвало рішення Конституційного суду України щодо Артема Ситника політично вмотивованим. Також у НАБУ зауважили, що це рішення не є підставою для автоматичного звільнення Ситника.

У НАБУ назвали рішення КСУ щодо Ситника політично вмотивованим

У НАБУ назвали рішення КСУ щодо Ситника політично вмотивованим

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) назвало політично вмотивованим рішення Конституційного суду України (КСУ) про неконституційність призначення Артема Ситника директором НАБУ. Про це йдеться у заяві Бюро, опублікованій у п'ятницю, 28 серпня, у соцмережі Facebook.

"Ухвалене в рекордно короткий термін, невдовзі після оприлюднення так званих "плівок ОАСК", на яких задокументовано розмови щодо "керованого правосуддя в Україні", у тому числі й стосовно ухвалення рішень Конституційним Судом України, це рішення є черговим кроком на шляху знищення інституційної незалежності Національного бюро", - заявили у НАБУ.

Водночас у Національному бюро зауважили, що попри визнання КСУ указу президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ неконституційним, воно не передбачає його автоматичного звільнення. Адже цієї причини немає у переліку підстав звільнення директора НАБУ, який міститься у законі України "Про НАБУ".

У Бюро також зазначили, що до цього судді КСУ позбавили НАБУ права вимагати анулювання незаконних угод державних підприємств та визнали неконституційною статтю про незаконне збагачення.

Також у НАБУ зазначили, що далі КСУ має розглядати "подання нардепів про нібито неконституційність створення Національного Бюро". У НАБУ заявили, що ініціаторами цих звернень виступали фігуранти розслідувань Бюро, зокрема ті, які вже мають статус підозрюваних чи опинилися на лаві підсудних.

Напередодні Конституційний суд України ухвалив рішення про те, що призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України у 2015 році було неконституційним. Як повідомлялося, конституційне подання скерував до КС 51 народний депутат у травні 2020 року. Скан подання оприлюднив у соцмережах народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський.

 

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