КСУ: Рішення щодо Ситника не поширюється на результати його діяльності в НАБУ

Конституційний суд України (КСУ) опублікував своє рішення щодо визнання неконституційним призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Це рішення було ухвалене у п'ятницю, 28 серпня.

"Указ президента України "Про призначення А. Ситника директором Національного антикорупційного бюро України" від 16 квітня 2015 року № 218/2015, визнаний неконституційним, втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним судом України цього рішення", - зазначається у ньому.

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В опублікованому рішенні пояснюється, що визнання неконституційним призначення Ситника не вплине на результати п'ятирічної роботи Ситника в НАБУ: "Рішення Конституційного суду України не поширюється на правовідносини, які виникли внаслідок здійснення посадових обов'язків особою, призначеною указом президента України "Про призначення А. Ситника Директором Національного антикорупційного бюро України" від 16 квітня 2015 року".

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КСУ аргументував своє рішення тим, що перелік визначених Конституцією повноважень президента України щодо призначення посадових осіб є вичерпним. "Повноваження президента України визначаються виключно Конституцією України і не можуть бути розширені законом або іншим нормативно-правовим актом", - додали судді.