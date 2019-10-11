Скандальний суд зобов'язав МОН переглянути підручники з історії

Окружний адмінсуд Києва, щодо суддів якого розслідує НАБУ, задовольнив позов ексзаступника глави адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова щодо викладу про події Євромайдану. Рішення може бути оскаржене.
Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) зобов'язав міністерство освіти і науки забезпечити перегляд підручників з історії України для закладів загальної середньої освіти, що вийшли у світ у 2018 і 2019 роках, у частині достовірного викладу подій 2013-2014 років, зокрема Революції гідності. Про це йдеться у рішенні ОАСК, оприлюдненому у вівторок, 26 січня.
Раніше колишній заступник глави адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов звернувся до суду з вимогою визнати незаконною і протиправною бездіяльність міносвіти, яка полягає у невиконанні перевірки підручників для 5 і 11 класів з історії України для закладів загальної середньої освіти, опублікованих у 2018 і 2019 роках, а також зобов'язати міністерство забезпечити перегляд цих підручників на підставі його звернення, передає агенція "Інтерфакс-Україна".
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У матеріалах справи зазначено, що позивач, зокрема, наводить як приклад інформацію з підручника, яка нібито не відповідає дійсності, а саме, що "...22 січня 2014 року, в День соборності України, снайпери "Беркуту" застрелили на вулиці Грушевського п'ятьох активістів Євромайдану". "Водночас у Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутні судові рішення, що набули чинності, стосовно працівників спеціального підрозділу міліції громадської безпеки "Беркут" "снайперів беркуту" в "справах Майдану", якими співробітник або співробітники "Беркуту" визнані винними в убивстві 22 січня 2014 року активістів Євромайдану", - йдеться в матеріалах справи.
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Отже, дослідивши наявні матеріали справи та вимоги законодавства, що відповідають їм, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявлених позивачем вимог і задовольнив позов про визнання протиправної бездіяльності міносвіти. Крім того, суд зобов'язав міносвіти забезпечити перегляд підручників для 5 і 11 класів з історії України для закладів загальної середньої освіти, що вийшли у світ у 2018 і 2019 роках, на підставі звернення позивача.
Рішення ОАСК ще не набрало законної сили, його може бути оскаржено в апеляційному порядку.
Портнов у березні 2020 року звертався в МОН з вимогою скасувати грифи міністерства щодо низки підручників з історії, виданих у 2018-1019 роках, і переглянути їх "на достовірність і об'єктивність інформації", однак МОН не забезпечило вчиненя цих дій, тож заявник пішов до суду.
Провадження у цій справі ОАСК відкрив у травні 2020 року, а її розгляд здійснював у порядку спрощеного позовного провадження, тобто без виклику сторін та тільки за наявними у справі матеріалами.
Як відомо, у часи Революції гідності ОАСК виніс низку рішень, якими, зокрема, заборонялось проведення масових зібрань на Майдані у Києві. Згодом чимало міліціонерів, звільнених внаслідок переатестації, поновились в правоохоронних органах саме завдяки рішенням ОАСК. У цей суд оскаржуть діяльність детективів Національного антикорупційного бюро, що розслідують випадки корупції на вищому рівні. Самі судді ОАСК не пройшли переатестації згідно з чинним законодавством України.
У серпні 2019 року голові ОАСК Павлу Вовку, який очолює суд з 2010 року, та трьом його колегам вручили підозри у скоєнні злочинів. Їх, зокрема, звинувачують в організації перешкоджання діяльності судових органів влади та втручання в їхню діяльність. Тоді ВРП відмовилася відсторонити Вовка від виконання повноважень.
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В липні 2020 року року детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) разом зі Службою безпеки України (СБУ) заявили, що викрили систему керованого правосуддя, яке використовувалося головою ОАСК для особистого збагачення, а також як інструмент захоплення влади у судовій системі.
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Між тим НАБУ декілька разів викликало голову ОАСК на допити, на які він не з'являвся. 11 серпня його було оголошено у розшук. 3 листопада 2020 року Вовка було вдруге оголошено у розшук.
13 січня 2021 року стало відомо, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовив НАБУ у продовженні термінів розслідування у справі ОАСК.
Між тим у жовтні 2020 року у відповідь на петицію з проханням до президента подати до парламенту законопроєкт про ліквідацію ОАСК Володимир Зеленський запропонував розпочати консультації з Вищою радою правосуддя для "напрацювання прозорої та коректної процедури, яка дозволила б вирішити питання ОАСК" та "зняти певну напругу в суспільстві щодо цієї ситуації". До цього часу повідомлень щодо реалізації цього наміру не було.