Скандальний суд зобов'язав МОН переглянути підручники з історії

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) зобов'язав міністерство освіти і науки забезпечити перегляд підручників з історії України для закладів загальної середньої освіти, що вийшли у світ у 2018 і 2019 роках, у частині достовірного викладу подій 2013-2014 років, зокрема Революції гідності. Про це йдеться у рішенні ОАСК, оприлюдненому у вівторок, 26 січня.

Раніше колишній заступник глави адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов звернувся до суду з вимогою визнати незаконною і протиправною бездіяльність міносвіти, яка полягає у невиконанні перевірки підручників для 5 і 11 класів з історії України для закладів загальної середньої освіти, опублікованих у 2018 і 2019 роках, а також зобов'язати міністерство забезпечити перегляд цих підручників на підставі його звернення, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

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У матеріалах справи зазначено, що позивач, зокрема, наводить як приклад інформацію з підручника, яка нібито не відповідає дійсності, а саме, що "...22 січня 2014 року, в День соборності України, снайпери "Беркуту" застрелили на вулиці Грушевського п'ятьох активістів Євромайдану". "Водночас у Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутні судові рішення, що набули чинності, стосовно працівників спеціального підрозділу міліції громадської безпеки "Беркут" "снайперів беркуту" в "справах Майдану", якими співробітник або співробітники "Беркуту" визнані винними в убивстві 22 січня 2014 року активістів Євромайдану", - йдеться в матеріалах справи.

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Отже, дослідивши наявні матеріали справи та вимоги законодавства, що відповідають їм, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявлених позивачем вимог і задовольнив позов про визнання протиправної бездіяльності міносвіти. Крім того, суд зобов'язав міносвіти забезпечити перегляд підручників для 5 і 11 класів з історії України для закладів загальної середньої освіти, що вийшли у світ у 2018 і 2019 роках, на підставі звернення позивача.

Рішення ОАСК ще не набрало законної сили, його може бути оскаржено в апеляційному порядку.

Позов Портнова

Портнов у березні 2020 року звертався в МОН з вимогою скасувати грифи міністерства щодо низки підручників з історії, виданих у 2018-1019 роках, і переглянути їх "на достовірність і об'єктивність інформації", однак МОН не забезпечило вчиненя цих дій, тож заявник пішов до суду.

Провадження у цій справі ОАСК відкрив у травні 2020 року, а її розгляд здійснював у порядку спрощеного позовного провадження, тобто без виклику сторін та тільки за наявними у справі матеріалами.

Скандальна історія ОАСК

Як відомо, у часи Революції гідності ОАСК виніс низку рішень, якими, зокрема, заборонялось проведення масових зібрань на Майдані у Києві. Згодом чимало міліціонерів, звільнених внаслідок переатестації, поновились в правоохоронних органах саме завдяки рішенням ОАСК. У цей суд оскаржуть діяльність детективів Національного антикорупційного бюро, що розслідують випадки корупції на вищому рівні. Самі судді ОАСК не пройшли переатестації згідно з чинним законодавством України.

У серпні 2019 року голові ОАСК Павлу Вовку, який очолює суд з 2010 року, та трьом його колегам вручили підозри у скоєнні злочинів. Їх, зокрема, звинувачують в організації перешкоджання діяльності судових органів влади та втручання в їхню діяльність. Тоді ВРП відмовилася відсторонити Вовка від виконання повноважень.

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В липні 2020 року року детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) разом зі Службою безпеки України (СБУ) заявили, що викрили систему керованого правосуддя, яке використовувалося головою ОАСК для особистого збагачення, а також як інструмент захоплення влади у судовій системі.

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Між тим НАБУ декілька разів викликало голову ОАСК на допити, на які він не з'являвся. 11 серпня його було оголошено у розшук. 3 листопада 2020 року Вовка було вдруге оголошено у розшук.

13 січня 2021 року стало відомо, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовив НАБУ у продовженні термінів розслідування у справі ОАСК.

Між тим у жовтні 2020 року у відповідь на петицію з проханням до президента подати до парламенту законопроєкт про ліквідацію ОАСК Володимир Зеленський запропонував розпочати консультації з Вищою радою правосуддя для "напрацювання прозорої та коректної процедури, яка дозволила б вирішити питання ОАСК" та "зняти певну напругу в суспільстві щодо цієї ситуації". До цього часу повідомлень щодо реалізації цього наміру не було.