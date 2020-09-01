Володимир Зеленський хоче скоротити повноваження ОАСК

Президент України Володимир Зеленський на наступному тижні подасть на розгляд Верховної Ради низку законопроєктів "для вирішення проблемних питань у судовій системі". Про це у суботу, 13 лютого, повідомляє пресслужба президента.

"У разі ухвалення першого законопроєкту всі судові суперечки, в яких оскаржуються акти центральних органів виконавчої влади, державних регуляторів і будь-якого іншого суб'єкта владних повноважень, які поширюються на всю територію України, прибираються з виключної підсудності Окружного адміністративного суду (ОАСК) міста Києва і будуть передані до Верховного суду як суду першої інстанції", - зазначається у повідомленні.

"Судом апеляційної інстанції в таких суперечках буде Велика палата Верховного суду", - додають у пресслужбі. У Офісі президента наполягають, що завдяки цьому стануть неможливими маніпуляції з рішеннями суб'єктів владних повноважень, які раніше провокувалися через оскарження в ОАСК.

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Обов'язкова перевірка для членів Вищої ради правосуддя

Ще один законопроєкт, повідомляють у пресслужбі президента, передбачатиме обов'язкову перевірку на добропорядність чинних і майбутніх членів Вищої ради правосуддя (ВРП). Цим документом також планується врегулювати діяльність служби дисциплінарних інспекторів як постійного структурного підрозділу секретаріату ВРП.

Третій законопроєкт, додають в Офісі президента, внесе зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення та запровадить відповідальність за ненадання інформації на запит дисциплінарного інспектора ВРП.

Зазначається, що Зеленський вважає ухвалення цих законопроєктів вкрай необхідним і наполягатиме на якнайшвидшому їх розгляді у парламенті. "Робота судової системи має бути відкорегована. "Закон" і "справедливість" мають бути головними словами для українських судів", - цитують президента у його пресслужбі.

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Скандальні рішення ОАСК

Рішення Окружного адміністративного суду Києва періодично призводять до гучних скандалів. Так, цей суд визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку", призупинив перейменування Української православної церкви (Московського патріархату), двічі скасовував перейменування Московського проспекту Києва на проспект Степана Бандери, забороняв Уляні Супрун виконувати обов'язки міністерки охорони здоров'я України, розглядав справу колишнього керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова.

На початку серпня 2019 року голові цього суду Павлу Вовку та ще трьом суддям Генпрокуратурою України було вручено перші підозри у скоєнні низки злочинів, зокрема, в організації перешкоджання діяльності судових органів влади та втручання у їхню діяльність. Утім, суддя Вовк та інші судді продовжують обіймати свої посади й усі обвинувачення на свою адресу відкидають.

У жовтні минулого року Зеленський запропонував розпочати консультації з ВРП для "напрацювання прозорої та коректної процедури, яка дозволила б вирішити питання Окружного адміністративного суду міста Києва" та "зняти певну напругу в суспільстві щодо цієї ситуації".