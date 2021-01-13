 Суддю Павла Вовка приведуть в суд примусово | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.02.2021

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Новини

Суддю Павла Вовка приведуть в суд примусово

Антикорупційний суд ухвалив рішення про примусовий привід судді окружного адмінісуду Києва в засідання для обрання йому запобіжного заходу.

Суддю Павла Вовка доставлять в суд примусово

Суддю Павла Вовка доставлять в суд примусово

Український Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив клопотання слідства про примусовий привід до суду голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка. Про це повідомляє у середу, 3 лютого, агенція "Інтерфакс-Україна".

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Цього дня у ВАКС відбувалось засідання для обрання Вовку запобіжного заходу у вигляді застави у справі, яку розслідує Національне антикорупційне бюро (НАБУ). Як заявляють детективи цього органу, Вовк як голова ОАСК підозрюється у створенні та керівництві злочинною організацією, захопленні державної влади, втручанні в діяльність державних діячів та зловживанні впливом. 1 лютого детективи НАБУ намагались вручити служителю Феміди клопотання про відсторонення його від адміністративної посади голови суду і тоді ж поінформували його про виклик до ВАКС на 3 лютого.

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Нагадаємо, у справі, що розслідується, ідеться про зловживання низки суддів ОАСК, якими керував Вовк. Однак ні судді, ні Вовк не з'являються не тільки до НАБУ, але й до ВАКС, тож їх оголошено у розшук. Ці судді, за версією слідства, в межах злочинної організації мали намір захопити державну владу шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів (ВККС) та Вищою радою правосуддя та створенням штучних перешкод у їхній роботі. Судді ніби ухвалювали замовні рішення як у власних інтересах, так і в інтересах політичних і бізнесових кіл. При цьому ніби використовувалась схема з подання штучних адмінпозовів від підставних осіб з подальшим їх розглядом з наперед визначеним результатом.

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НАБУ підкріплює свої підозри публічно. Так, правоохоронцями були оприлюднені сюжети з записами розмов, на яких ніби задокументована протиправна діяльність суддів.

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