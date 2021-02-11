 Голову Харківської облради, члена ″Слуги народу″ підозрюють в отриманні мільйонного хабара | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.08.2021

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Новини

Голову Харківської облради, члена "Слуги народу" підозрюють в отриманні мільйонного хабара

За версією слідства, Артур Товмасян у змові зі своїм заступником вимагав хабар за залишення на посаді керівника обласного комунального підприємства.

українські гривні

Голові Харківської обласної ради, члену фракції "Слуга народу" Артуру Товмасяну  в середу, 4 серпня, повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди у 1,05 мільйона гривень. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

За версією слідства, на початку 2021 року голова Харківської облради у змові зі своїм заступником вимагав та одержав неправомірну вигоду у 1,05 мільйона гривень за залишення на займаній посаді керівника обласного комунального підприємства, засновником якого є облрада Харківщини.

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Упродовж першого півріччя 2021 року посадовці, зазначає пресслужба НАБУ, отримали вказану суму коштів чотирма траншами, у тому числі за посередництва спільника адвоката.

Нині вирішується питання про обрання Товмасяну запобіжного заходу.

Нагадаємо, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути покарана, доки її вину не буде доведено і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фракція "Слуга народу" в Харківській обласній раді розгляне питання про виключення Товмасяна зі складу фракції, а також ініціювання позачергової сесії Харківської обласної ради. Про це повідомив на Facebook депутат Харківської облради Роман Семенуха.

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