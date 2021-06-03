Верховна Рада посилила відповідальність за недостовірне декларування

Депутати Верховної Ради підтримали посилення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, врахувавши при цьому пропозиції президента України Володимира Зеленського. За ухвалення в цілому відповідного законопроєкту під номером 4651 у вівторок, 29 червня, проголосували 315 народних обранців.

Згідно з президентськими правками, неподання декларації уповноваженою особою пропонується карати штрафом, громадськими роботами, обмеженням волі на строк до двох років або позбавленням волі строком на один рік. Також з законопроєкту вилучили положення, згідно з яким майно, що перебуває у володінні або користуванні членів сім'ї декларанта, необхідно вказувати у декларації, лише якщо члени сім'ї декларанта подали йому відповідну інформацію.

Читайте також: Зеленський хоче внесення змін до закону про запобігання корупції

Штрафи і в'язниця за брехню в деклараціях

Законопроєктом вносяться зміни до статті 366-2 Кримінального кодексу. Згідно з ними, за умисне помилкове декларування депутата, держслужбовця або представника місцевого самоврядування можуть покарати штрафом від 51 тисячі гривень до 68 тисяч гривень (від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Також серед покарань є громадські роботи, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років, або обмеженням волі до двох років, якщо невідповідність із реальними доходами становитиме від 500 до двох тисяч прожиткових мінімумів для працездатних осіб (від 1,1 до 4,5 мільйона гривень).

Якщо невідповідність перевищить дві тисячі прожиткових мінімумів (4,5 мільйона гривень), правопорушнику може загрожувати: обмеження або позбавлення волі до двох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до трьох років; штраф від чотирьох до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 68 тисяч до 85 тисяч гривень).

Зеленський заветував попередній законопроєкт

15 червня в Офісі президента України (ОПУ) повідомили, що Зеленський повернув до Верховної Ради закон, що послаблює відповідальність за надання недостовірної інформації в деклараціях, зі своїми пропозиціями. В ОПУ наголосили, що під час його голосування в Раді 3 червня депутати внесли зміни в порядок декларування, згідно з якими декларанта можна притягнути до кримінальної відповідальності лише за недостовірне декларування об'єктів, про які йому надали відомості члени родини. Це, мовляв, дає законодавчу лазівку недобросовісним декларантам для того, щоб не зазначати у своїх деклараціях рухоме та нерухоме майно, яким володіють чи користуються їхні родичі, пояснюючи це тим, що члени їхньої сім'ї нібито не надали їм відповідної інформації про це майно.

Одразу після ухвалення Верховною Радою попередньої версії законопроєкту на початку червня НАБУ і НАЗК закликали Зеленського ветувати документ. "Початкова мета законопроєкту була правильною та необхідною. Проте замість того, щоб забезпечити позбавлення волі за брехню в декларації, Верховна Рада дозволила записувати коштовне майно на родичів", - заявив глава НАЗК Олександр Новіков. Своєю чергою у НАБУ наголосили, що новий закон "спотворює ідею е- декларування як інструменту підзвітності суспільству та фактично надає індульгенцію на безкарність за зловживання задля набуття незаконних статків".