Голова ОАСК Вовк про санкції США: не планую нікуди їхати

Держдепартамент США ввів візові санкції проти голови ОАСК Павла Вовка через вимагання хабарів і втручання у судові процеси. Міжнародні інституції давно закликають до реформ суду, який він очолює.

Державний департамент США запровадив санкції проти голови Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка - на нього накладають візові обмеження. Їх вводять за вимагання хабарів в обмін на втручання у судові та інші громадські процеси. Повідомлення про це опубліковане на сторінці Держдепартаменту 9 грудня.

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Водночас Павло Вовк в суботу, 10 грудня заявив на своїй сторінці у Facebook, що Держдепартамент США "ввели в оману". Він вважає всі звинувачення і справи проти себе безперспективними та у США подорожувати не планує. "Псевдосправи, вигадані хабарі, публічні звинувачення без вироків, переслідування всіх моїх родичів. Не було, хіба що, тільки спалювання на вогнищі. І все безрезультатно!...Я залишався весь цей час в Україні та не планую нікуди їхати, бо впевнений в абсурдності цих звинувачень.".

Скандальна слава ОАСК

ОАСК, очільником якого є Вовк, віддавна зажив собі скандальної слави. Саме там ухвалили низку резонансних рішень: незаконною було визнано націоналізацію "Приватбанку", скасовано новий український правопис, перейменування у Києві Московського проспекту на проспект Бандери тощо.

Про ліквідацію цього суду говорили ще за президентства Петра Порошенка. У 2017 році в під час судової реформи було ліквідовано десятки місцевих судів, однак ОАСК продовжував діяльність.

Підозра НАБУ

17 липня 2020 року Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило про вручення підозри голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику, п'ятьом іншим суддям, а також керівнику Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

За версією слідства, злочинна організація, до якої, як підозрюють, належав Вовк, ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних і бізнесових кіл. Згодом НАБУ оприлюднило відеосюжети, де задокументовано епізоди протиправної діяльності суддів ОАСК та інших судів. Вовк усі обвинувачення на свою адресу відкидає і не реагує на виклики правоохронців та судів. У березні НАБУ оголосило про завершення досудового розслідування за підозрою зловживань в ОАСК.

Заклики до ліквідації ОАСК

У квітні 2021 року у Верховній Раді зареєстрували президентський законопроєкт про ліквідацію ОАСК. Замість нього Зеленський пропонує утворити новий суд - Київський міський окружний адміністративний суд.

У січні 2022 року Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликала українську владу "негайно" реформувати Окружний адміністративний суд Києва, "постанови якого проти рішень уряду оскаржені й розглядаються як спроби підірвати реформу та зусилля в боротьбі з корупцією". У резолюції наголошується, що створення "п’ятирівневої інституційної структури для боротьби з корупцією почало давати відчутні результати".