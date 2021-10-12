Заґратованому брату голови ОАСК Павла Вовка знизили заставу

Вищий антикорупційний суд України (ВАСУ) продовжив до 2 грудня утримання під вартою Юрія Зонтова - брата голови Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка. При цьому суд знизив йому суму застави з 18 мільйонів гривень до 9 мільйонів гривень, повідомила у вівторок, 12 жовтня, агенція "Українські Новини" з посиланням на ВАСУ.

Адвоката та колишнього співробітника Служби зовнішньої розвідки Зонтова 6 квітня 2021 року затримали детективи НАБУ під час отримання 100 тисяч доларів для подальшої передачі їх суддям ОАСК для винесення "зручного" рішення. Під час обшуків у Зонтова виявили і вилучили понад 3,7 мільйона доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів стерлінгів, 230 тисяч гривень, а також інші матеріальні цінності, як-от антикваріат.

ВАСУ неодноразово продовжував строк тримання Зонтова під вартою, але водночас знижував йому суму застави, яка спочатку становила 35 мільйонів гривень. Наразі заставу за брата Вовка ніхто не вніс.

У вересні 2021 року НАБУ і САП також повідомили Зонтову про підозру в недостовірному декларуванні.

Справа Павла Вовка

17 липня 2020 року НАБУ повідомило про вручення підозри братові Зонтова - голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику, п'ятьом іншим суддям, а також керівнику Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

За версією слідства, злочинна організація, до якої, як підозрюють, належав Вовк, ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних і бізнесових кіл. Згодом НАБУ оприлюднило відеосюжети, де задокументовано епізоди протиправної діяльності суддів ОАСК та інших судів. Вовк усі обвинувачення на свою адресу відкидає і не реагує на виклики правоохронців та судів. У березні НАБУ оголосило про завершення досудового розслідування за підозрою зловживань в ОАСК.

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