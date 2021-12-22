ПАРЄ закликає негайно реформувати Окружний адміністративний суд Києва

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) висловлює стурбованість намаганнями української влади затягнути судову реформу і наголошує, що саме ця реформа "повинна бути імплементована в терміновому порядку" для успішної боротьби з корупцією в країні. Про це йдеться у резолюції "Прогрес моніторингу асамблеї (січень-грудень 2021 року)". Цей документ ухвалили в п’ятницю, 28 січня, в Страсбурзі.

Робота антикорупційних структур вже дає результати

ПАРЄ закликає українську владу "негайно" реформувати Окружний адміністративний суд Києва, "постанови якого проти рішень уряду оскаржені й розглядаються як спроби підірвати реформу та зусилля в боротьбі з корупцією". У резолюції наголошується, що створення "п’ятирівневої інституційної структури для боротьби з корупцією почало давати відчутні результати".

"Асамблея вважає, що процес призначення на нині вакантні посади керівників антикорупційних інституцій стане лакмусовим папірцем для політичної волі української влади боротися з корупцією на всіх рівнях", - наголошується у документів.

Серед позитивних перетворень, які відбулися в Україні за минулий рік, ПАРЄ відзначила перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя, а також "зусилля української влади реформувати судову систему, щоб гарантувати незалежність та неупередженість правосуддя". Водночас ПАРЄ висловлює стурбованість "намаганнями затягнути та підірвати" ці важливі перетворення.

Окрім того, вітаючи зусилля Києва у боротьбі з "неправомірним впливом олігархів", асамблея закликала врахувати всі зауваження та рекомендації Венеціанської комісії щодо так званого антиолігархічного закону, щоб "забезпечити його відповідність європейським стандартам та нормам".

До параграфа резолюції, що стосувався ситуації в Росії, депутати ухвалили поправку, в якій асамблея висловила "серйозне занепокоєння через концентрацію великої кількості російських військ уздовж кордону з Україною, що підриває безпеку та стабільність у регіоні". ПАРЄ закликала "Російську Федерацію відвести ці війська якнайшвидше".

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Що таке моніторинг ПАРЄ?

Після вступу держави до Ради Європи ПАРЄ слідкує за тим, як ця країна виконує взяті на себе зобов'язання щодо дотримання принципів та стандартів організації у сфері верховенства права та демократії. У 1997 році для цієї мети було створено комітет ПАРЄ з моніторингу. Комітет призначає двох доповідачів для кожної держави, яка перебуває під процедурою моніторингу.

Доповідачі здійснюють регулярні візити до довіреної їм країни та спілкуються там з представниками державного керівництва та громадянського суспільства, щоб відстежувати перебіг демократичних перетворень. Кожні два роки доповідачі укладають детальну доповідь за результатами своїх візитів. Моніторинговий комітет щорічно готує загальну проміжну резолюцію, в якій коротко викладаються висновки про прогрес чи недоліки реформ у кожній країні-члені РЄ, яка перебуває під процедурою моніторингу. На сьогодні таких країн 11, серед них Україна, Росія, Вірменія, Азербайджан, Грузія, Молдова, Туреччина та інші.