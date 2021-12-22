 ″Невиправдана затримка″: посли G7 відреагували на проблеми з обранням керівника САП | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.12.2021

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Новини

"Невиправдана затримка": посли G7 відреагували на проблеми з обранням керівника САП

Посли країн Великої сімки висловили розчарування проблемами із затвердженням переможця конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За їхніми словами, подальша затримка - "невиправдана".

Прапори країн G7

Прапори країн G7

Посли країн Великої сімки (G7) розчаровані провалом голосування конкурсної комісії з обрання очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) й закликають призначити нового керівника якомога швидше. Таку заяву посли країн Великої сімки поширили у Twitter у середу, 22 грудня.

"Посли G7 розчаровані відмовою призначених ВР членів відбіркової комісії Спеціалізованого антикорупційного прокурора визначити переможцем кандидата, що набрав найбільше балів. Ця подальша затримка є невиправданою та суперечить зобов'язанням України щодо призначення постійного керівника", - йдеться у заяві.

Вони закликають конкурсну комісію швидше зібратися, щоб завершити процес, адже "САП, як і всі незалежні антикорупційні інституції, потребує зміцнення для забезпечення верховенства права та ефективної боротьби з корупцією".

Зрив призначення

Напередодні комісія не затвердила результати конкурсу на посаду голови САП, в якому переміг детектив НАБУ Олександр Клименко, здобувши 246 балами. Його конкурент, прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк отримав 229 балів. У засіданні оголосили перерву. 

Водночас оновлений меморандум економічної та фінансової політики України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) передбачає обрання нового керівника САП до грудня 2021 року.

До цього повідомлялось, що Окружний адміністративний суд міста Києва скасував порядок роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на посаду глави САП. Однак рішення суду поки що не набуло чинності.

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САП без керівника

Попередній очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький написав заяву про звільнення у серпні 2020 року. Відтоді не був призначений новий керівник, конкурс досі триває.

На посаду керівника САП нині претендують детектив НАБУ Олександр Клименко та прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк. Раніше генпрокурорка України Ірина Венедіктова пояснювала, що у зволіканні з обранням глави САП є "суб'єктивні чинники окремих людей".

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