Зеленський пропонує замість ОАСК створити в Києві міський адмінсуд

Текст поданого президентом України Володимиром Зеленським законопроєкту про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК) та утворення Київського міського окружного адміністративного суду оприлюднено на сайті Верховної Ради в середу, 14 квітня.

Згідно з текстом законопроєкту, президент пропонує замість ліквідовуваного ОАСК утворити Київський міський окружний адміністративний суд з місцезнаходженням у Києві. При цьому територіальна юрисдикція Київського окружного адміністративного суду поширюватиметься на місто Київ.

Згідно з перехідними положеннями законопроєкту, після того, як закон набуде чинності, ОАСК припиняє здійснення правосуддя, а до початку роботи Київського міського окружного адміністративного суду справи, підсудні ОАСК, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ, розглядатиме та вирішуватиме Київський окружний адміністративний суд.

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Також перехідні положення передбачають, що ОАСК невідкладно протягом десяти робочих днів передає судові справи, які перебувають у його віданні, до Київського окружного адміністративного суду. А з дня початку роботи Київського міського окружного адміністративного суду Київський окружний адміністративний суд невідкладно передає справи, підсудні ОАСК, територіальна юрисдикція якого поширюється на Київ, до Київського міського окружного адміністративного суду.

Нагадаємо, що 13 квітня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт закону "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва" у зв'язку з його неефективністю і нездатністю забезпечити запит громадян на справедливість.