Новий український правопис: апеляційний суд скасував рішення ОАСК

Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК), який визнав незаконним і скасував постанову Кабміну про затвердження українського правопису в новій редакції. Про це йдеться в повідомленні міністерства юстиції в соціальній мережі Facebook, опублікованому у вівторок 11 травня.

"Шостий апеляційний адміністративний суд визнав протиправним і скасував рішення ОАСК про скасування нового правопису. Тобто апеляцію Кабінету Міністрів України у цій справі повністю задоволено", - сказано в ньому.

У відомстві додають, що учні, студенти та абітурієнти можуть і далі вчитися і готуватися до іспитів за правописом, затвердженим у 2019 році. Вказується, що його норми залишаються чинними.

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Скандальне рішення ОАСК щодо правопису

Як повідомлялося, 28 січня ОАСК скасував постанову уряду, якою у 2019 році було схвалено новий український правопис. Як повідомив суд, "в ході розгляду справи судом було встановлено, що Кабінет Міністрів України при ухваленні вказаної постанови діяв поза межами своєї компетенції та із порушенням законодавства, що регулює порядок прийняття нормативно-правових актів".

Своєю чергою у міністерстві юстиції 15 березня подали апеляцію на рішення ОАСК. "Представляючи інтереси уряду, ми вважаємо незаконним відповідне рішення ОАСК", - зазначила тоді заступниця міністра юстиції України Валерія Коломієць.

Нові правила української мови

Новий український правопис було затверджено Українською національною комісією з питань правопису у жовтні 2018 року. Тоді ж його схвалили спільним рішенням президія Національної академії наук та колегія міністерства освіти та науки. Кабінет Міністрів схвалив правопис 22 травня 2019 року.

Нові норми, згідно з планами уряду, мали впроваджуватися протягом декількох років і не вплинули на ЗНО у 2019 році.

Серед іншого у новій редакції українського правопису згадується механізм утворення іменників жіночого роду - фемінітивів. У старій редакції такої інформації не містилося.