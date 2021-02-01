Мін'юст оскаржив скасування нового українського правопису

Міністерство юстиції України подало апеляційну скаргу у справі про визнання протиправною постанови уряду, якою було затверджено український правопис у новій редакції. "Представляючи інтереси уряду, ми вважаємо незаконним відповідне рішення ОАСК і розпочали процедуру його оскарження в апеляційній інстанції", - повідомила заступниця міністра юстиції України Валерія Коломієць у понеділок, 15 березня.

За її словами, позивачі не навели жодних доказів того, що зазначеною постановою уряду були порушені їхні власні права, свободи та інтереси. Апеляція була подана 12 березня до Шостого апеляційного адміністративного суду.

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Коломієць також зазначила, що уряд наділений повноваженнями щодо забезпечення проведення державної політики у сфері розвитку та функціонування державної мови, а також повноваженнями щодо координації роботи міністерств та інших органів влади. "Тож, при ухваленні постанови щодо правопису, Кабмін мав повноваження щодо схвалення його нової редакції", - розповіла вона.

Як повідомлялося, 28 січня ОАСК скасував постанову уряду, якою у 2019 році було схвалено новий український правопис. Як повідомив суд, "в ході розгляду справи судом було встановлено, що Кабінет міністрів України при ухваленні вказаної постанови діяв поза межами своєї компетенції та із порушенням законодавства, що регулює порядок прийняття нормативно-правових актів". Рішення ОАСК ще не набуло чинності, оскільки сторони мають право на апеляційне оскарження.

Новий український правопис було затверджено Українською національною комісією з питань правопису у жовтні 2018 року. Тоді ж його схвалили спільним рішенням президія Національної академії наук та колегія міністерства освіти і науки. Кабінет міністрів схвалив правопис 22 травня 2019 року постановою № 437.