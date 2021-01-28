 Новий правопис діятиме щонайменше до кінця ЗНО - мін′юст | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.02.2021

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Новий правопис діятиме щонайменше до кінця ЗНО - мін'юст

Міністр юстиції України стверджує, що учні можуть спокійно готуватись до цьогорічного ЗНО за правописом, затвердженим у 2019 році.

У мін'юсті кажуть, що до ЗНО можна готуватися за новим правописом

У мін'юсті кажуть, що до ЗНО можна готуватися за новим правописом

Міністр юстиції України Денис Малюська стверджує, що український правопис, затверджений у 2019 році, залишається чинним. А це у свою чергу, означає, що учні можуть спокійно продовжувати готуватись за ним до цьогорічного ЗНО. Про це він повідомив у понеділок, 1 лютого, на своїй сторінці у Facebook, коментуючи рішення Окружного адміністративного суду міста Києва, яким було скасовано постанову уряду, яка затверджувала новий український правопис.

Малюська пояснив, що зазначене рішення не набуло чинності і не набере найближчим часом, оскільки уряд збирається подати на нього апеляційну скаргу.

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"Тобто український правопис, затверджений у 2019 році, залишається чинним. Це також означає, що учні можуть спокійно продовжувати вчити український правопис, затверджений у 2019 році, та готуватись за ним до цьогорічного ЗНО", - наголосив Малюська.

"Враховуючи стандартну тривалість судового розгляду в умовах пандемії, ми не очікуємо яких-небудь сюрпризів щодо правопису до закінчення ЗНО. Тому як мінімум до цьогорічного ЗНО зміни правил правопису не відбудеться", - наголосив міністр юстиції.

Скасування нового правопису

Як повідомлялося, 28 січня ОАСК скасував постанову уряду, якою у 2019 році було схвалено Новий український правопис. Як йшлос у повідомленні суду, "в ході розгляду справи судом було встановлено, що Кабінет міністрів України при ухваленні вказаної постанови діяв поза межами своєї компетенції та із порушенням законодавства, що регулює порядок ухвалення нормативно-правових актів".

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"З огляду на це, суд визнав протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів України №437 від 22 травня 2019 року "Питання українського правопису", - повідомили у ОАСК.

У той же день заступниця міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Валерія Коломиєць заявила, що в українському уряді вважають це рішення незаконним і оскаржуватимуть його в апеляційний інстанції.

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