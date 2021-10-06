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Денис Малюська

Денис Малюська - український юрист. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Денис Малюська".

Денис Малюська обійняв посаду міністра юстиції України ще в уряді Олексія Гончарука в серпні 2019 року. На цій посаді Денис Малюська залишився і в уряді Дениса Шмигаля. Раніше Данис Малюська очолював правління "Офісу ефективного регулювання (BRDO)" при українському уряді. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Розкриття бенефіціарів: міністр юстиції радить не брати штурмом держреєстраторів

Розкриття бенефіціарів: міністр юстиції радить "не брати штурмом держреєстраторів" 06.10.2021

За словами Дениса Малюськи, з-понад мільйона юридичних осіб в Україні лише 171 тисяча надали відповідну інформацію держреєстраторам. Інші об'єктивно не встигнуть зробити це до 10 жовтня, вважає міністр юстиції.
Деолігархізація: міністр юстиції вважає звернення до Венеціанської комісії затягуванням ухвалення закону

Деолігархізація: міністр юстиції вважає звернення до Венеціанської комісії "затягуванням" ухвалення закону 18.09.2021

Глава українського мін'юсту Денис Малюська вважає, що олігархи мають намір затягнути ухвалення законопроєкту щодо них до парламентських виборів. Звернення до Венеціанської комісії він назвав іструментом зволікання.
В Україні назвали безперспективним російський позов до ЄСПЛ

В Україні назвали безперспективним російський позов до ЄСПЛ 22.07.2021

В Україні вважають, що російський позов до ЄСПЛ проти України не має юридичної перспективи. В Офісі українського президента його назвали "еталоном цинізму".
Мінюст: Коломойський та Порошенко потрапляють в реєстр олігархів

Мінюст: Коломойський та Порошенко потрапляють в реєстр олігархів 05.06.2021

Бізнесмен Ігор Коломойський та експрезидент України Петро Порошенко відповідають критеріям, за якими їх можуть включити в список олігархів, заявив міністр юстиції Денис Малюська. Відповідний закон однак ще не ухвалений.
Міністр юстиції повідомив про перший продаж колонії в Україні

Міністр юстиції повідомив про перший продаж колонії в Україні 03.06.2021

Міністр заявив, що 30 відсотків виручених коштів підуть до держбюджету, а 70 відсотків - на відновлення тюремної інфраструктури і будівництво в'язниць.
Міністерство юстиції виставило на продаж виправну колонію в Одесі

Міністерство юстиції виставило на продаж виправну колонію в Одесі 26.05.2021

У міністерстві юстиції України виставили на продаж Південну виправну колонію в Одесі. Стартова ціна - понад 223 мільйони гривень.
Омбудсменка оскаржила в суді платні послуги в українських СІЗО

Омбудсменка оскаржила в суді платні послуги в українських СІЗО 03.03.2021

Платні камери в українських СІЗО в рамках "експериментального проєкту" були відриті влітку 2020 року за підтримки уряду.
НАБУ: Законопроєкт уряду загрожує незалежності бюро

НАБУ: Законопроєкт уряду загрожує незалежності бюро 18.02.2021

Законопроєкт Кабміну про статус НАБУ відкриває можливості для позбавлення бюро інституційної незалежності, заявляють у відомстві.
Малюська: Новий законопроєкт про НАБУ передбачає звільнення Ситника

Малюська: Новий законопроєкт про НАБУ передбачає звільнення Ситника 15.02.2021

Новий законопроєкт про НАБУ передбачає звільнення директора Артема Ситника і призначення виконувачем обов'язків директора Гізо Углави, пояснив міністр юстиції Денис Малюська.
Стокгольмський арбітраж відхилив позов Коломойського проти України

Стокгольмський арбітраж відхилив позов Коломойського проти України 05.02.2021

Багатомільярдний позов Ігоря Коломойського та його партнера проти України до Стокгольмського арбітражу було відхилено після шести років судового розгляду, повідомив міністр юстиції України Денис Малюська.
Новий правопис діятиме щонайменше до кінця ЗНО - мін'юст

Новий правопис діятиме щонайменше до кінця ЗНО - мін'юст 01.02.2021

Міністр юстиції України стверджує, що учні можуть спокійно готуватись до цьогорічного ЗНО за правописом, затвердженим у 2019 році.

В Україні у 2021 році побудують нові СІЗО

В Україні у 2021 році побудують нові СІЗО 30.12.2020

Міністр юстиції Денис Малюська також повідомив, що наступного року в Україні приватизують щонайменше чотири в'язниці.
Мін'юст: Ситник залишається директором НАБУ попри зміни в законодавстві

Мін'юст: Ситник залишається директором НАБУ попри зміни в законодавстві 16.12.2020

Артем Ситник залишається директором НАБУ попри втрату чинності окремими положеннями закону про бюро, які КСУ визнав неконституційними, запевнив міністр юстиції Денис Малюська.

Кабмін пропонує перехідний закон, аби забезпечити роботу НАБУ

Кабмін пропонує "перехідний закон", аби забезпечити роботу НАБУ 26.11.2020

Кабмін схвалив проєкт закону, який дозволить Артему Ситнику виконувати обов'язки до призначення нового директора НАБУ.
В ОАСК роз'яснили рішення суду щодо директора НАБУ Ситника

В ОАСК роз'яснили рішення суду щодо директора НАБУ Ситника 27.10.2020

ОАСК своїм рішенням відвів органам державної влади один місяць на усунення Артема Ситника з посади директора НАБУ. Утім, міністр юстиції Денис Малюська вже заявив, що Ситник поки залишиться на своїй посаді.
Приватбанк програв братам Суркісам у Печерському суді

"Приватбанк" програв братам Суркісам у Печерському суді 02.09.2020

Печерський районний Києва суд задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до "Приватбанку" щодо депозитів, заборгованість за якими позивачі оцінюють у 350 мільйонів доларів США.
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