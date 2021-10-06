Денис Малюська - український юрист. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Денис Малюська".

Денис Малюська обійняв посаду міністра юстиції України ще в уряді Олексія Гончарука в серпні 2019 року. На цій посаді Денис Малюська залишився і в уряді Дениса Шмигаля. Раніше Данис Малюська очолював правління "Офісу ефективного регулювання (BRDO)" при українському уряді. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.