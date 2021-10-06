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Денис Малюська - український юрист. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Денис Малюська".
Денис Малюська обійняв посаду міністра юстиції України ще в уряді Олексія Гончарука в серпні 2019 року. На цій посаді Денис Малюська залишився і в уряді Дениса Шмигаля. Раніше Данис Малюська очолював правління "Офісу ефективного регулювання (BRDO)" при українському уряді. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
За словами Дениса Малюськи, з-понад мільйона юридичних осіб в Україні лише 171 тисяча надали відповідну інформацію держреєстраторам. Інші об'єктивно не встигнуть зробити це до 10 жовтня, вважає міністр юстиції.
Глава українського мін'юсту Денис Малюська вважає, що олігархи мають намір затягнути ухвалення законопроєкту щодо них до парламентських виборів. Звернення до Венеціанської комісії він назвав іструментом зволікання.