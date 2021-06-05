Мінюст: Коломойський та Порошенко потрапляють в реєстр олігархів

Бізнесмен Ігор Коломойський і колишній президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко відповідають критеріям, за якими вони потрапляють до реєстру олігархів. Про це у п'ятницю, 4 червня, повідомив міністр юстиції України Денис Малюська.

"Партнери пана Коломойського офіційні у Верховній Раді є, і він не один, тому пан Коломойський точно потрапляє." Європейська солідарність" усвідомлює, що їхній лідер теж автоматично потрапляє в реєстр і це теж зрозуміло", - сказав міністр в ефірі телеканалу "Україна", цитує "Інтерфакс-Україна".

Ігор Коломойський

Включення бізнесменів до реєстру олігархів ускладнить роботу компаній, бенефіціарами яких вони є, з іноземними контрагентами, зазначив Малюська. "Про те, що таке процедури compliance у західних компаніях та їх наслідки для українських контрагентів, я писати не буду", - написав він у на своїй сторінці Facebook. Міністр також підтвердив наявність таких зарубіжних ризиків для тих, хто потрапить до реєстру, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

Міністр юстиції вважає, що в президентському законопроєкті про деолігархізацію є кілька технічних помилок, які можна виправити до другого читання, а в цілому це якісний документ, що відповідає меті. "Ключова історія в ньому - це реєстр, хоча всі фокусуються на іншому. Були опції радикальніше і цікавіше, але ймовірність їх успішної реалізації близька до нуля", - зазначив Малюська.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський цього тижня вніс до парламенту так званий закон про олігархів. Згідно з ним, Рада нацбезпеки і оборони може включити до реєстру олігархів осіб за наявністю трьох з чотирьох умов: значний вплив на ЗМІ, участь у політичному житті, бенефіціарне володіння компанією-монополістом і статки понад один мільйон прожиткових мінімумів (близько 83 мільйонів доларів за поточним курсом).

Раніше РНБО вже накладала санкції на "злодіїв у законі", кримінальних авторитетів та контрабандистів. Серед інших заходів ці санкції передбачають втрату деякими особами українського громадянства.