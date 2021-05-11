Зеленський обіцяє позбутися впливу олігархів в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що законопроєкт про деолігархізацію з'явиться наступного тижня і його підготовка вже практично завершена.

"Ми детально підходимо до кожної норми цього закону. Закон в принципі готовий, написаний. Він на 100 відсотків готовий, ну майже на 100 відсотків, але ми вважаємо, що є декілька деталей. Я гадаю, що він з'явиться наступного тижня", - сказав Зеленський на пресконференції в Києві у четвер, 20 травня.

За словами глави держави, філософія цього законопроєкту є його особистою ідеєю. "Головний зміст та філософія: ми не хочемо вбити великий бізнес. Але ми точно вбиваємо поняття "зміст" та "вплив" олігархічної системи у нашій країні. Впливу на масмедіа не буде, впливу на політику не буде, впливу на чиновників не може бути. Але якщо це буде, то ці люди отримають квиток під назвою "олігарх" - вони з'являться у спеціальному реєстрі", - сказав Зеленський.

Президент не став називати поіменно 13 олігархів, яких нарахувала Рада національної безпеки і оборони України. "Їхніх (олігархів - Ред.) прізвищ я не називатиму. Не боюсь нікого", - сказав він, зазначивши, що зрозуміти точну кількість олігархів в Україні можна буде, лише визначивши критерії цього поняття.

Реєстр олігархів

Зеленський додав, що якщо особу відповідно до закону буде названо олігархом, вона буде розміщена у спеціальному реєстрі, "і тоді цей великий бізнес може втратити велику частину активів, які перебувають за кордоном". Президент наголосив, що в олігархів буде можливість уникнути отримання цього статусу, оскільки у них буде час позбутися від усього впливу, який визначає їх як олігархів.

"Є три головні пункти: це вплив на медіа у тому чи іншому вигляді, це участь у політичному житті країни, вплив на депутатів та чиновників, міністрів, і третє - це буде сума активів (...) За поєднання всіх цих трьох деталей людина автоматично потрапляє до реєстру олігархів", - сказав він.

Зеленський зазначив, що таким особам, відповідно до закону, буде "багато чого заборонено", зокрема, така людина не зможе бути народним депутатом Верховної Ради.

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