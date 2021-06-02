Зеленський хоче винести питання про статус олігархів на референдум

Президент України Володимир Зеленський заявив у п'ятницю, 4 червня, що може винести на всеукраїнський референдум питання про статус олігархів. Про це він заявив у своєму відеозверненні за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. За його словами, найголовніше питання цього засідання РНБО - це закон про олігархів.

"Для тих, хто спробує розгойдати, переконати, переламати або домовитися з депутатами парламенту щодо цього закону, у мене буде одне запитання. Це запитання щодо статусів олігархів, яке буде винесено на всеукраїнський референдум. Це питання буде першим. А для когось, можливо, останнім", - сказав Зеленський у зверненні.

Президент України також подякував критикам законопроєкту про деолігархізацію, який він днями подав до Верховної Ради.

Цей законопроєкт містить визначення олігархів - осіб, які мають значний вплив у господарському, політичному житті країни, а також контролюють основні сегменти медійного простору. Він має обмежений термін дії - 10 років. На його основі мають бути розроблені антитрастові закони, закон про лобізм та інші правові акти.

Як повідомлялося, законопроєктом також пропонується створити реєстр олігархів. Підставою для внесення олігархів до реєстру має стати рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Вона також формуватиме і вестиме реєстр та забезпечуватиме доступ до нього. Водночас внесеним до реєстру особам буде заборонено здійснювати внески на підтримку політичних партій, бути покупцем у процесі приватизації об'єктів великої приватизації.